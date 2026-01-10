投身家扶30年…老街女業者化身扶幼後盾 掌舵南高家扶

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄三鳳中街包裝女業者賴曼綺，今天接任家扶基金會南高雄扶幼主委。記者林保光／攝影
南高雄家扶中心扎根高雄60年，今天第22、23屆扶幼主委交接。在高雄以南北貨聞名的三鳳中街食品包裝業者賴曼綺接任新主委，她表示在為家扶「守成」，讓扶幼工作更平靜、更健康。

賴曼綺在40年前嫁來高雄，與丈夫在三民區三鳳中街做食品耗材包裝，1995年在當時南高雄家扶扶幼委員會主委王本原引薦下，投入扶幼工作，一做就30年。

賴曼綺說，王本原主委以「來當善心人士」找她捐米糧到寺廟，後來引薦她進入家扶基金會，見證見證一群人一起為弱勢家庭的福祉而努力，這樣的快樂是難以言喻的，也是支撐自己走了這麼久很重要的動力。

賴曼綺說，現在經濟好，一般人都認為股票炒得很多、很高，可是對家扶學生和家庭來說，卻是沾不上邊，所以她希望守護前主委們所累積的成果，成為所有社工的後盾，為更多的弱勢家庭與兒童，帶來平安與更好的未來。

弱勢家庭 努力

