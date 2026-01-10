聽新聞
0:00 / 0:00

金門財力升級補助縮水 前縣長開砲

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

中央公布新版縣市財力分級，金門縣由原本第三級調升為「第二級」，未來中央補助恐縮水，地方高度關切。縣府表示會再與中央溝通，前縣長楊鎮浯在臉書質疑新制忽略離島特殊處境，對地方建設與民生衝擊甚大，被外界解讀有意角逐下屆縣長的「起手式」。

楊鎮浯指出，新版分級制度仍以都市邏輯衡量地方財力，讓部分縣市陷入「等級提高、補助減少」的處境，金門受限地理位置，海空運輸成本高，長期在醫療、長照、教育及消防等公共服務等成本都高於本島，若僅以財務數字評比，難言公平。

楊鎮浯表示，中央與地方應共榮發展，金門要穩定的建設能量與產業轉型，也呼籲縣府立即提出申復，全面盤點離島特殊成本，提出具體數據向中央說明金門實際需求，爭取合理補助基準，並表態願協助相關溝通。

縣議員董森堡也說，此舉形同懲罰長期循規蹈矩、努力上繳稅款卻未獲對等資源挹注的偏鄉離島，金門每年上繳中央菸酒稅20餘億元，全盛時超過30億元，如今再被調升財力等級，未來自籌款比例提高，恐增加政策執行難度。

有民眾表示，縣府與民代都要快點站出來用數據為金門發聲，別讓地方默默吃虧。金門縣財政處長陳國庭回應，現行評估未納入地方發展階段與財政規模，將再與中央溝通。

金門 補助款

延伸閱讀

金門都更工程太吵？民眾控干擾師生上課 校方：符合法規不影響教學

金門被調升第二級財力 議員憂自籌款暴增、建設卡關

金門財力分級調升補助縮水 縣府和立委沒說話…前縣長卻開砲了

辦得起阿妹演唱會？盧秀燕酸財政分級：別把台東當台北同一級

相關新聞

拍板通過！澎湖白沙鄉加碼普發1萬元 預計農曆年前入袋

澎湖縣白沙鄉代表會今天召開臨時會，拍板決定全鄉發放振興禮金1萬元，成為全台普發現金1萬元後，加碼金額最高的鄉鎮。鄉公所統...

金門財力升級補助縮水 前縣長開砲

中央公布新版縣市財力分級，金門縣由原本第三級調升為「第二級」，未來中央補助恐縮水，地方高度關切。縣府表示會再與中央溝通，...

駕駛注意！台積電高雄22廠前路面改善 今晚7時至明晚6時這條路全面封

台積電高雄首座2奈米廠去年第四季開始量產，隨台積電進駐楠梓園區帶來大量交通需求，高市府和中油公司投入231億元改善園區聯...

金門被調升第二級財力 議員憂自籌款暴增、建設卡關

新版「財政收支劃分法」上路後，行政院主計總處同步調整各縣市財力級次，金門縣由原本的第三級調升為第二級，未來中央補助款恐大...

金門財力分級調升補助縮水 縣府和立委沒說話…前縣長卻開砲了

中央近日公布新版「縣市財力分級」，金門縣意外被調升為「第二級」，未來中央補助款恐大幅縮水，引發地方高度關切。金門縣前縣長...

鳳山Lalaport年底營運 空中鳳城招商不順環保局單位將進駐

同樣規畫百貨公司，命運卻大不同！高雄鳳山三井Lalaport預計今年內開幕營運，且被市長陳其邁譽為建城237年來的首座百...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。