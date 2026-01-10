金門財力升級補助縮水 前縣長開砲

中央公布新版縣市財力分級，金門縣由原本第三級調升為「第二級」，未來中央補助恐縮水，地方高度關切。縣府表示會再與中央溝通，前縣長楊鎮浯在臉書質疑新制忽略離島特殊處境，對地方建設與民生衝擊甚大，被外界解讀有意角逐下屆縣長的「起手式」。

楊鎮浯指出，新版分級制度仍以都市邏輯衡量地方財力，讓部分縣市陷入「等級提高、補助減少」的處境，金門受限地理位置，海空運輸成本高，長期在醫療、長照、教育及消防等公共服務等成本都高於本島，若僅以財務數字評比，難言公平。

楊鎮浯表示，中央與地方應共榮發展，金門要穩定的建設能量與產業轉型，也呼籲縣府立即提出申復，全面盤點離島特殊成本，提出具體數據向中央說明金門實際需求，爭取合理補助基準，並表態願協助相關溝通。

縣議員董森堡也說，此舉形同懲罰長期循規蹈矩、努力上繳稅款卻未獲對等資源挹注的偏鄉離島，金門每年上繳中央菸酒稅20餘億元，全盛時超過30億元，如今再被調升財力等級，未來自籌款比例提高，恐增加政策執行難度。

有民眾表示，縣府與民代都要快點站出來用數據為金門發聲，別讓地方默默吃虧。金門縣財政處長陳國庭回應，現行評估未納入地方發展階段與財政規模，將再與中央溝通。