兩馬小三通取消敬老票 民眾認為形同漲價

中央社／ 連江縣9日電

連江縣政府今年起取消兩馬小三通縣民敬老、愛心與愛心陪伴票種，僅由民政社會處維持上述票種的補助。民眾認為形同漲價，交通旅遊局回應，今年起取消補貼航商，票價回歸國際線市場機制。

多位民眾告訴中央社記者，連江縣政府交通旅遊局今年起取消對航商補助，因此兩馬小三通琅岐、黃岐航線，元旦起取消連江縣民敬老票、愛心票與愛心陪伴票。若以黃岐航線為例，單程票差價250元，等於變相漲價，加重長者負擔。

但也有民眾認為，受限於兩岸情勢，兩馬小三通搭乘者以連江縣民為大宗。一方面國際航線慣例上幾乎無敬老票，且因敬老票優惠，跑單幫業者因此邀集許多在地長者加入「帶貨」行列，長期恐影響航商收益。若取消敬老等票種，多少可降低小三通帶貨潮等現象。

連江縣交通旅遊局今天向中央社記者說明，兩馬小三通連江縣民敬老、愛心與愛心陪伴票種優惠，原為航商自行提供，因營運考量，原定於114年元月起取消優惠，但在議員爭取下，114年由連江縣政府自籌財源，以補貼航商方式繼續維持優惠。

交旅局表示，去年底檢討相關政策時，考量大多數國際航線並無敬老等票種，加上民政社會處已經針對縣內65歲以上長者與身心障礙者，提供每人每年新台幣2500元的兩馬小三通船票補助，所以今年起不再補貼航商，航商則決定取消相關優惠。

連江縣政府民政社會處則告訴中央社記者，今年仍持續實施「65歲以上老人與身心障礙者赴大陸交通費補助實施要點」，符合資格民眾可持船票存根至各鄉公所申請。每張船票至多補助票價的5成，每人每年至多補助新台幣2500元。而該補助目前暫不受財劃法影響。

