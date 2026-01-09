駕駛注意！台積電高雄22廠前路面改善 今晚7時至明晚6時這條路全面封

台積電高雄首座2奈米廠去年第四季開始量產，隨台積電進駐楠梓園區帶來大量交通需求，高市府和中油公司投入231億元改善園區聯外交通，其中位於1003巷金屬中心前及中油東門平交道今晚7時至明天中午12時全線封路，駕駛可提早改道因應。

施工單位在臉書社團「左營楠梓人」貼文提醒，指台積電高雄22廠前將進行路面改善工程，高楠公路1003巷金屬中心前及中油東門平交道將進行全線封路。

影響範圍包括中油廠區東門平交道至高楠公路1003巷金屬工業研究發展中心前路段，施工區域今晚7時將全面封閉，禁止車輛通行。

施工與管制時間包括AC路面刨鋪和養護，從今晚7時至明天中午12時，另標線畫設作業時間則從明天上午9時至明晚6時，施工單位籲請往返楠梓方向的駕駛可提前規畫替代道路，行經附近請減速慢行，遵守現場交通人員指引。