快訊

經典賽／鄧愷威證實辭退中華隊！理解球迷可能會有失望

全台冷吱吱！寒流來襲「20縣市」低溫特報 新北、桃竹下探6度

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

駕駛注意！台積電高雄22廠前路面改善 今晚7時至明晚6時這條路全面封

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
台積電高雄廠。圖／本報資料照
台積電高雄廠。圖／本報資料照

台積電高雄首座2奈米廠去年第四季開始量產，隨台積電進駐楠梓園區帶來大量交通需求，高市府和中油公司投入231億元改善園區聯外交通，其中位於1003巷金屬中心前及中油東門平交道今晚7時至明天中午12時全線封路，駕駛可提早改道因應。

施工單位在臉書社團「左營楠梓人」貼文提醒，指台積電高雄22廠前將進行路面改善工程，高楠公路1003巷金屬中心前及中油東門平交道將進行全線封路。

影響範圍包括中油廠區東門平交道至高楠公路1003巷金屬工業研究發展中心前路段，施工區域今晚7時將全面封閉，禁止車輛通行。

施工與管制時間包括AC路面刨鋪和養護，從今晚7時至明天中午12時，另標線畫設作業時間則從明天上午9時至明晚6時，施工單位籲請往返楠梓方向的駕駛可提前規畫替代道路，行經附近請減速慢行，遵守現場交通人員指引。

高雄 台積電

延伸閱讀

AI泡沫要爆了？專家搖頭「不只台積電在賺」：看好6檔供應鏈黑馬吃紅利

2026高雄富邦馬拉松登場 補給站升級美食地圖

台積電黑翻紅　台股盤中重返3萬點力守5日線

台積電下週法說...歷史將重演？專家：像2021最好...但別忘了2023陣痛期

相關新聞

拍板通過！澎湖白沙鄉加碼普發1萬元 預計農曆年前入袋

澎湖縣白沙鄉代表會今天召開臨時會，拍板決定全鄉發放振興禮金1萬元，成為全台普發現金1萬元後，加碼金額最高的鄉鎮。鄉公所統...

金門被調升第二級財力 議員憂自籌款暴增、建設卡關

新版「財政收支劃分法」上路後，行政院主計總處同步調整各縣市財力級次，金門縣由原本的第三級調升為第二級，未來中央補助款恐大...

駕駛注意！台積電高雄22廠前路面改善 今晚7時至明晚6時這條路全面封

台積電高雄首座2奈米廠去年第四季開始量產，隨台積電進駐楠梓園區帶來大量交通需求，高市府和中油公司投入231億元改善園區聯...

金門財力分級調升補助縮水 縣府和立委沒說話…前縣長卻開砲了

中央近日公布新版「縣市財力分級」，金門縣意外被調升為「第二級」，未來中央補助款恐大幅縮水，引發地方高度關切。金門縣前縣長...

鳳山Lalaport年底營運 空中鳳城招商不順環保局單位將進駐

同樣規畫百貨公司，命運卻大不同！高雄鳳山三井Lalaport預計今年內開幕營運，且被市長陳其邁譽為建城237年來的首座百...

網友敲碗！ 屏東「奇幻大津」暫停一年將登場 夜間盛宴畫面曝光

屏東縣2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗將登場，今年以「夜之覺旅Journey In the Night」為主題，2月3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。