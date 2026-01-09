拍板通過！澎湖白沙鄉加碼普發1萬元 預計農曆年前入袋

澎湖縣白沙鄉代表會今天召開臨時會，拍板決定全鄉發放振興禮金1萬元，成為全台普發現金1萬元後，加碼金額最高的鄉鎮。鄉公所統計，預計1萬24人受惠、經費約1億元，最快將於農曆年前發放入袋，讓鄉民直呼「過年前收到大紅包，很有感」。

白沙鄉為澎湖重要的農漁業重鎮，以盛產丁香、土魠、紫菜、牡蠣等多項農漁產品聞名，但產量有限、稱不上富饒之地，不過鄉庫去年底經費結餘高達4億元，主要來自旅外傑出鄉親「白沙大善人」林加由回饋鄉里基金挹注，財務相對穩健。

全台普發1萬元現金後，鄉長宋萬富認為財政結餘充裕下，應該回饋鄉親，因此向代表會提案加碼方案，原規畫每人發放5千元，但代表會審議時認為既然要普發，就應提高金額，讓鄉親更有感，最後決議加碼至每人1萬元，並獲得共識通過。

鄉公所表示，此次振興禮金發放資格以去年12月26日前設籍白沙鄉民眾為準，只要登記在白沙鄉戶政資料內，即符合領取資格，可望最快於農曆年前發放。

初步統計，符合資格人數約1萬零24人，若以一家4口計算，單戶領取4萬元現金，可作為過年前的重要補貼，不少鄉民直呼這筆錢真的很實在，讓大家能夠過好年。

鄉公所說明，後續將依程序辦理確保發放順利到位，也期待透過普發現金，帶動農漁產品買氣、活絡地方消費。