金門被調升第二級財力 議員憂自籌款暴增、建設卡關

新版「財政收支劃分法」上路後，行政院主計總處同步調整各縣市財力級次，金門縣由原本的第三級調升為第二級，未來中央補助款恐大幅縮水，引發地方高度關切。金門縣議員董森堡直言，此舉形同「懲罰」長期循規蹈矩、努力上繳稅款，卻始終未獲中央對等資源挹注的偏鄉離島縣市。金門縣政府則表示，將再與中央溝通。

董森堡指出，金門縣過去多年來，每年上繳中央的菸酒稅款高達20餘億元，全盛時期甚至超過30億元，對中央財政貢獻良多，此次財劃法修正後，雖然表面上金門在統籌分配款中獲得較多預算，實際上僅能勉強彌補長期以來的財政流失，稱不上真正受益。

如今中央再將金門調升為第二級財力縣市，董森堡憂心，未來在爭取各項中央補助時，地方須負擔更高比例的自籌款，將大幅增加政策推動與重大建設執行的困難度，相關影響已引發基層公教人員不滿與焦慮。

董森堡強調，偏鄉離島縣市在行政運作上本就存在結構性困境，包括交通不便、物資與設備運輸成本高昂，連帶使技術、工程、人力與建築成本全面高於本島縣市，若中央僅以財務數字作為評估基準，未納入實際執行成本，對離島顯然失之公平。

他呼籲，中央在進行財力級次劃分時，應採取不同於本島的評估基礎，充分考量離島特殊條件，否則也應研議調整政策工具，例如重新檢討金門地區菸酒稅的徵收與回饋機制，協助地方因應財力級次調升後，可能面臨的補助款籌措困境。

董森堡也指出，財劃法修正雖已通過，但中央與地方在事權劃分與責任歸屬上，至今仍缺乏明確共識，相關配套明顯不足，如今又面臨財力級次調升，恐導致部分計畫預算難以順利執行，進一步加劇地方民代與中央行政機關的對立。

他呼籲，中央與地方應透過制度化管道進行溝通協調，避免政策急轉彎，讓基層行政人員在預算編列與執行上陷入進退失據的困境。