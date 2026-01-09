快訊

全台冷吱吱！寒流來襲「20縣市」低溫特報 新北、桃竹下探6度

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

聽新聞
0:00 / 0:00

金門被調升第二級財力 議員憂自籌款暴增、建設卡關

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中央近日公布新版「縣市財力分級」，金門縣意外被調升為「第二級」，金門縣議員董森堡直言，此舉形同「懲罰」長期循規蹈矩、努力上繳稅款，卻始終未獲中央對等資源挹注的偏鄉離島縣市。記者蔡家蓁／攝影
中央近日公布新版「縣市財力分級」，金門縣意外被調升為「第二級」，金門縣議員董森堡直言，此舉形同「懲罰」長期循規蹈矩、努力上繳稅款，卻始終未獲中央對等資源挹注的偏鄉離島縣市。記者蔡家蓁／攝影

新版「財政收支劃分法」上路後，行政院主計總處同步調整各縣市財力級次，金門縣由原本的第三級調升為第二級，未來中央補助款恐大幅縮水，引發地方高度關切。金門縣議員董森堡直言，此舉形同「懲罰」長期循規蹈矩、努力上繳稅款，卻始終未獲中央對等資源挹注的偏鄉離島縣市。金門縣政府則表示，將再與中央溝通。

董森堡指出，金門縣過去多年來，每年上繳中央的菸酒稅款高達20餘億元，全盛時期甚至超過30億元，對中央財政貢獻良多，此次財劃法修正後，雖然表面上金門在統籌分配款中獲得較多預算，實際上僅能勉強彌補長期以來的財政流失，稱不上真正受益。

如今中央再將金門調升為第二級財力縣市，董森堡憂心，未來在爭取各項中央補助時，地方須負擔更高比例的自籌款，將大幅增加政策推動與重大建設執行的困難度，相關影響已引發基層公教人員不滿與焦慮。

董森堡強調，偏鄉離島縣市在行政運作上本就存在結構性困境，包括交通不便、物資與設備運輸成本高昂，連帶使技術、工程、人力與建築成本全面高於本島縣市，若中央僅以財務數字作為評估基準，未納入實際執行成本，對離島顯然失之公平。

他呼籲，中央在進行財力級次劃分時，應採取不同於本島的評估基礎，充分考量離島特殊條件，否則也應研議調整政策工具，例如重新檢討金門地區菸酒稅的徵收與回饋機制，協助地方因應財力級次調升後，可能面臨的補助款籌措困境。

董森堡也指出，財劃法修正雖已通過，但中央與地方在事權劃分與責任歸屬上，至今仍缺乏明確共識，相關配套明顯不足，如今又面臨財力級次調升，恐導致部分計畫預算難以順利執行，進一步加劇地方民代與中央行政機關的對立。

他呼籲，中央與地方應透過制度化管道進行溝通協調，避免政策急轉彎，讓基層行政人員在預算編列與執行上陷入進退失據的困境。

金門縣政府財政處長陳國庭表示，行政院依據最近3年度自有財源比率之平均值核定直轄市及縣市政府之財力級次，並未考量各地方政府發展階段以及財政規模，對於財政努力的金門，反而被處罰，由3級變2級，將造成金門未來財政龐大負擔，是沉重懲罰；將再與中央溝通。

中央近日公布新版「縣市財力分級」，金門縣被調升為「第二級」，金門縣政府財政處長陳國庭表示，此次中央並未考量各地方政府發展階段以及財政規模，對於財政努力的金門，反而被處罰，將造成金門未來財政龐大負擔，是沉重懲罰；將再與中央溝通。記者蔡家蓁／攝影
中央近日公布新版「縣市財力分級」，金門縣被調升為「第二級」，金門縣政府財政處長陳國庭表示，此次中央並未考量各地方政府發展階段以及財政規模，對於財政努力的金門，反而被處罰，將造成金門未來財政龐大負擔，是沉重懲罰；將再與中央溝通。記者蔡家蓁／攝影
中央近日公布新版「縣市財力分級」，金門縣意外被調升為「第二級」，未來中央補助款恐大幅縮水，引發地方高度關切。記者蔡家蓁／攝影
中央近日公布新版「縣市財力分級」，金門縣意外被調升為「第二級」，未來中央補助款恐大幅縮水，引發地方高度關切。記者蔡家蓁／攝影

金門 財政收支劃分法 離島 行政院 主計總處

延伸閱讀

金門財力分級調升補助縮水 縣府和立委沒說話…前縣長卻開砲了

公私協力翻轉甄洋樓成百大文化基地 金門洋樓造型文創酒超吸睛

金門115年總預算未通過 縣府：努力爭取議會支持

金門水頭港大型旅服中心即將啟用 議員視察籲服務品質跟上硬體

相關新聞

拍板通過！澎湖白沙鄉加碼普發1萬元 預計農曆年前入袋

澎湖縣白沙鄉代表會今天召開臨時會，拍板決定全鄉發放振興禮金1萬元，成為全台普發現金1萬元後，加碼金額最高的鄉鎮。鄉公所統...

金門被調升第二級財力 議員憂自籌款暴增、建設卡關

新版「財政收支劃分法」上路後，行政院主計總處同步調整各縣市財力級次，金門縣由原本的第三級調升為第二級，未來中央補助款恐大...

金門財力分級調升補助縮水 縣府和立委沒說話…前縣長卻開砲了

中央近日公布新版「縣市財力分級」，金門縣意外被調升為「第二級」，未來中央補助款恐大幅縮水，引發地方高度關切。金門縣前縣長...

鳳山Lalaport年底營運 空中鳳城招商不順環保局單位將進駐

同樣規畫百貨公司，命運卻大不同！高雄鳳山三井Lalaport預計今年內開幕營運，且被市長陳其邁譽為建城237年來的首座百...

網友敲碗！ 屏東「奇幻大津」暫停一年將登場 夜間盛宴畫面曝光

屏東縣2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗將登場，今年以「夜之覺旅Journey In the Night」為主題，2月3...

一夜急凍！高雄8男女非創傷性急病OHCA送醫 多為中高年齡者

今天清晨全台各地低溫，一夜急凍，高雄市從昨晚9時至今天上午9時許，非創傷性的急病OHCA（到院前心肺功能停止）共有8人送...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。