國際扶輪社助經濟弱勢學子 澎湖縣長議長同表肯定

中央社／ 澎湖縣9日電

國際扶輪3470地區今天捐助學金，讓澎湖逾百位弱勢學子能安心就學。澎湖縣陳光復與縣議會議長陳毓仁，對扶輪社關懷離島弱勢的公益行動同表肯定。

澎湖地區扶輪之子計畫「海好有你，讓愛在海風中延續」活動，國際扶輪3470地區總監莊和達、陳光復、陳毓仁、澎湖縣政府教育處長陳晶卉、社會處長周柏雅、馬公市長黃健忠、澎湖在地扶輪社，及縣內國小校長與學生代表與會，並以行動為澎湖孩子加油。

陳光復表示，縣府去年推動「高中職學生就學津貼補助」的社會福利政策，每位同學都有1萬元補助，國中小學子的營養午餐也早在107年即實施完全免費，並將每位學童的營養午餐費用從每月700元提升到每月1000元，以減輕家庭負擔。

他說，今天更感謝扶輪社推動「扶輪之子—海好有你，讓愛在海風中延續」計畫，集結各扶輪社愛心，以實質資源協助在地學子安心就學、穩定成長，充分展現民間社團回饋社會的力量。

陳毓仁感謝扶輪社以實際行動認養澎湖的「扶輪之子」，展現對地方教育的重視與支持。澎湖仍有許多需要社會各界伸出援手的地方，澎湖縣政府和議會將持續努力，與扶輪社及各界愛心人士攜手合作，共同為澎湖打造更友善、更溫暖的生活環境。

澎湖縣 陳光復

