2026高雄富邦馬拉松登場 補給站升級美食地圖

中央社／ 高雄9日電

「2026高雄富邦馬拉松」將於10、11日在高雄國家體育場開跑，今年賽事路線首度向北延伸，串聯橋頭、梓官、岡山、彌陀等行政區；補給站升級為「高雄美食地圖」，讓跑者邊跑邊品味高雄。

運動發展局今天發布新聞稿表示，為協助跑者與市民掌握賽前重要資訊，精選「賽前10大重點懶人包」，一次解答交通、報到、起跑時間、賽事亮點與觀賽資訊，邀請大家一起為選手加油，讓世界看見高雄的熱情與活力。

運發局表示，此次終點設在國家體育場田徑跑道，跑者將在全新蒙多跑道上最後衝刺，感受國際賽事等級的完賽榮耀。觀賽者可於賽道沿線或於國家體育場看台座位區觀賽，近距離為跑者加油。

針對賽道路線交通管制，運發局說明，賽事期間左營區、楠梓、橋頭、岡山、彌陀、梓官等行政區將進行交通管制，賽事路線使用道路不開放車行，請用路人務必提前至少1小時出門，提前規劃出門路線，避開管制路段，並配合改道通行。

運發局表示，此次賽事自5公里起，每2.5公里設置補給站，除基本水與運動飲料外，今年更升級為「高雄美食地圖」，包括岡山三寶、藍帶可頌、橋頭肉包（高富馬限定版）、虱目魚丸、一口烏魚子、夜市香腸、旗魚黑輪、新鮮水果等，讓跑者一路補給、一路品味高雄。

為方便跑者，捷運與台鐵將加開班次，捷運在11日提早發車；捷運首班加班車包括，紅線小港站（R3）、岡山站（RK1）都在凌晨3時43分發車；橘線大寮站（OT1）於凌晨3時56分發車、哈瑪星站（O1）則在4時7分發車。

此外，比賽當天上午將有17條公車路線受封路影響，包括28、205、217、218、219、245、301、6、7A、29、8043、紅53、紅56、紅60、紅72、紅75、紅76等。

