金門財力分級調升補助縮水 縣府和立委沒說話…前縣長卻開砲了

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中央近日公布新版「縣市財力分級」，金門縣意外被調升為「第二級」，金門縣前縣長楊鎮浯第一時間在臉書公開表達反對，直指新制忽略離島特殊處境，恐對地方建設與民生造成長遠衝擊。記者蔡家蓁／翻攝
中央近日公布新版「縣市財力分級」，金門縣意外被調升為「第二級」，未來中央補助款恐大幅縮水，引發地方高度關切。金門縣前縣長楊鎮浯在臉書公開表達反對，直指新制忽略離島特殊處境，恐對地方建設與民生造成長遠衝擊，其發聲也被外界解讀為有意重返政壇、角逐下屆縣長的「起手式」。

楊鎮浯在臉書指出，細看新制內容，仍充斥政治算計思維，讓部分縣市陷入「等級提高、補助反而減少」的矛盾處境。更令人難以接受的是，中央在評估過程中，未正視離島現實條件，金門受限地理位置，海空運輸成本長期偏高，醫療、長照、教育及消防等公共服務，不論在人力留任或單位成本上，均遠高於本島縣市，若以都市邏輯衡量離島財力，根本難言公平。

楊鎮浯強調，他始終主張「中央與地方應共榮發展」，金門當前最需要的是穩定的建設能量與產業轉型空間，而非陷入無止盡的政治對抗與口水戰。他也直言，部分民代將「衝撞中央」當成累積個人聲量的舞台，反而讓金門在資源協調上更加不利，呼籲地方民代應以地方權益為核心，透過理性爭取與務實協商，取代無謂的政治表演。

針對財力分級調整，楊鎮浯也呼籲縣府應立即提出申復，全面盤點離島特殊成本，提出具體數據與政策說帖，向中央清楚說明金門的實際需求，爭取合理的補助基準。他並表態，願全力協助相關溝通，與各界一同把道理講清楚，為金門爭回應有的資源。

相較於楊鎮浯表態回應，金門縣政府與金門選區立法委員陳玉珍尚未有所表示，也引發地方議論。有民眾直言，「至少有人願意第一時間站出來替金門說話」，肯定楊鎮浯的作法。

此外，楊鎮浯在貼文中提及「部分民代將衝撞中央當成個人聲量的舞台」，也被外界解讀是話中有話，矛頭直指陳玉珍，地方甚至打趣形容「選戰提前開打，金門開始熱鬧了」。

有民眾則表示，金門被調升為第二級，表面看似財力變好，實際上卻可能讓地方更辛苦。離島的生活成本與公共服務支出，本就不是本島能相比，中央若只看財報、不看現實，最後承擔後果的仍是一般民眾。這不只是藍綠問題，而是制度是否公平的問題，縣府與民代都應儘快站出來，用數據為金門發聲，別讓地方默默吃虧。

金門 楊鎮浯 離島

