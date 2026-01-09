快訊

鳳山Lalaport年底營運 空中鳳城招商不順環保局單位將進駐

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台鐵鳳山車站當年也是以百貨商場模式進行規畫，因招商不順開不成百貨公司，雖然比Lalaport先完工，目前多數空間仍閒置著。記者徐白櫻／攝影
台鐵鳳山車站當年也是以百貨商場模式進行規畫，因招商不順開不成百貨公司，雖然比Lalaport先完工，目前多數空間仍閒置著。記者徐白櫻／攝影

同樣規畫百貨公司，命運卻大不同！高雄鳳山三井Lalaport預計今年內開幕營運，且被市長陳其邁譽為建城237年來的首座百貨公司，反觀台鐵鳳山車站完工一年餘，近日前方廣場在牴觸戶問題解決後面貌一新，不過四次招標失敗後，除台鐵準備設置觀光便當工廠外，高市環保局組改，新成立的環境管理處人員預計進駐，今年下半年就會在豪華的「空中鳳城」上班。

台鐵斥資25億元興建鳳山車站「空中鳳城」，原規畫百貨公司、電影院、運動中心等多功能用途的複合商業大樓，2024年7月完工後招商不順，即使台鐵祭出調降權利金、減少房屋稅，同時也延長契約年限等讓利政策，連續四次招商都宣告流標，最後轉規畫觀光便當工廠。

議員鍾易仲揭露，鐵道局不再委外統包招商，改依照內部空間結構，自行辦理招商，未來不僅便當工廠進駐，高市府環保局也會有單位進駐。環保局表示，局本部位置不變動，環境管理處預計今年下半年進駐鳳山車站辦公。

鍾易仲表示，這是正確而必要的做法，澄清湖畔的環保局辦公空間有限，停車不便，部分局處升格後，人員擴編，更加顯得侷促。進駐空中鳳城不僅能讓閒置空間獲得實質利用，更能帶動人流、就業與周邊發展，為空中鳳城注入真正機能與生命力，讓環保局發揮更大服務效能，這是雙贏方案。

鍾易仲說，空中鳳城的內部空間有很大的發展性，他曾建議主辦單位改變招商模式，自行規劃內部空間、分區招商，這樣才能靈活運用空間，避免空轉。

消息曝光後，許多鳳山市民不埋單，批評說，當初台鐵餅畫那麼大、花這麼多錢，現在卻變成行政大樓，「乾脆整個市政府都搬過來」、「豪華環保局辦公廳好像怪怪的」。

鳳山三井Lalaport施工中，已於去年底上梁，預計今年內開幕營運。記者徐白櫻／攝影
鳳山三井Lalaport施工中，已於去年底上梁，預計今年內開幕營運。記者徐白櫻／攝影

環保局 台鐵 LaLaport

