網友敲碗！ 屏東「奇幻大津」暫停一年將登場 夜間盛宴畫面曝光

屏東縣2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗將登場，今年以「夜之覺旅Journey In the Night」為主題，2月3日至3月4日每晚5時至9時於高樹大津瀑布登場，邀請民眾走入夜色森林，展開一場結合自然、藝術與感官體驗的沉浸式夢幻旅程。

縣府文化處指出，「奇幻大津」2024年農曆年首次辦理即大獲好評，融入在地文化與產業特色，透過奇幻光影裝置的互動變化，成功形塑屏北地區具代表性的夜間文化觀光品牌，為地方觀光注入動力與想像。

2024年10月間颱風導致大津步道嚴重受損，為確保民眾安全與場域修復品質，去年活動停辦一年。期間不只高樹鄉親關注詢問，官網及臉書也有不少新網友敲碗期待回歸，對於停辦非常失望。

今年奇幻大津再度回歸，以「夜之覺旅Journey In the Night」為主題，將熟悉的自然場域轉化為充滿想像力的夜間舞台。夜幕低垂之際，森林、瀑布與光影層層交織，引領觀眾以不同節奏與視角，重新感受土地溫度，喚醒對自然的感知與內在想像。