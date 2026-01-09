快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

聽新聞
0:00 / 0:00

網友敲碗！ 屏東「奇幻大津」暫停一年將登場 夜間盛宴畫面曝光

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗將於2月初登場，圖為模擬。圖／縣府提供
2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗將於2月初登場，圖為模擬。圖／縣府提供

屏東縣2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗將登場，今年以「夜之覺旅Journey In the Night」為主題，2月3日至3月4日每晚5時至9時於高樹大津瀑布登場，邀請民眾走入夜色森林，展開一場結合自然、藝術與感官體驗的沉浸式夢幻旅程。

縣府文化處指出，「奇幻大津」2024年農曆年首次辦理即大獲好評，融入在地文化與產業特色，透過奇幻光影裝置的互動變化，成功形塑屏北地區具代表性的夜間文化觀光品牌，為地方觀光注入動力與想像。

2024年10月間颱風導致大津步道嚴重受損，為確保民眾安全與場域修復品質，去年活動停辦一年。期間不只高樹鄉親關注詢問，官網及臉書也有不少新網友敲碗期待回歸，對於停辦非常失望。

今年奇幻大津再度回歸，以「夜之覺旅Journey In the Night」為主題，將熟悉的自然場域轉化為充滿想像力的夜間舞台。夜幕低垂之際，森林、瀑布與光影層層交織，引領觀眾以不同節奏與視角，重新感受土地溫度，喚醒對自然的感知與內在想像。

活動採購票制，每日限量1000人，線上800人、現場200人，每半小時一梯，共8梯次。購票入場者可獲得3樣好禮，包括馬年獨角獸發光頭飾、奇幻大津紀念明信片、高樹農會水芋酥。活動每周一公休，春節期間2月15日至17日暫停開放；2月3日至5日為「高樹鄉民搶先看」，邀請在地鄉親體驗。

2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗將於2月初登場，圖為模擬。圖／縣府提供
2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗將於2月初登場，圖為模擬。圖／縣府提供
2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗將於2月初登場，圖為模擬。圖／縣府提供
2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗將於2月初登場，圖為模擬。圖／縣府提供
2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗將於2月初登場，圖為模擬。圖／縣府提供
2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗將於2月初登場，圖為模擬。圖／縣府提供
2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗將於2月初登場，圖為模擬。圖／縣府提供
2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗將於2月初登場，圖為模擬。圖／縣府提供

奇幻 光影 森林 屏東

延伸閱讀

總預算僵持恐衝擊地方 周春米：不該讓屏東走上舉債的路

全台最南槍彈實驗室屏東啟用 槍枝鑑驗不需送台北

2026屏東縣長選戰五五波 學者指出勝負關鍵在此

屏東雙層巴士觀光活動將開跑 南北兩路暢遊沿山公路

相關新聞

一夜急凍！高雄8男女非創傷性急病OHCA送醫 多為中高年齡者

今天清晨全台各地低溫，一夜急凍，高雄市從昨晚9時至今天上午9時許，非創傷性的急病OHCA（到院前心肺功能停止）共有8人送...

退休後她們投入繪畫創作 「累積」聯展 看見藝術與生命交織的軌跡

屏東縣樂齡學習示範中心集結3名樂齡學員胡淑樑、沈淑婉、蘇育瑠，她們分別從護理長、藥劑師與高中校師退休後，透過畫筆描繪她們...

移轉1年 高雄大同醫院遭控變相減薪、醫療崩壞！長庚怒駁

高雄市立大同醫院部分員工昨赴市府抗議，指長庚接手1年內離職逾百人、人力減半，導致醫療崩壞；表面加薪，實則紅利與績效獎金減...

廣角鏡／金湖「小水獺」 打卡新地標

金門太湖被視為歐亞水獺等野生動物的重要棲地，近年已確認太湖水域有水獺族群活動紀錄，還多次拍攝到覓食的足跡。金湖鎮公所昨在...

屏東雙層巴士觀光活動將開跑 南北兩路暢遊沿山公路

屏東縣185沿山公路雙層巴士觀光活動邁入第5年，今年以馬年「奔FUN 185」為主題分為南、北兩線，邀請民眾1月24日至...

鳳山Lalaport年底營運 空中鳳城招商不順環保局單位將進駐

同樣規畫百貨公司，命運卻大不同！高雄鳳山三井Lalaport預計今年內開幕營運，且被市長陳其邁譽為建城237年來的首座百...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。