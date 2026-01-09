聽新聞
網友敲碗！ 屏東「奇幻大津」暫停一年將登場 夜間盛宴畫面曝光
屏東縣2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗將登場，今年以「夜之覺旅Journey In the Night」為主題，2月3日至3月4日每晚5時至9時於高樹大津瀑布登場，邀請民眾走入夜色森林，展開一場結合自然、藝術與感官體驗的沉浸式夢幻旅程。
縣府文化處指出，「奇幻大津」2024年農曆年首次辦理即大獲好評，融入在地文化與產業特色，透過奇幻光影裝置的互動變化，成功形塑屏北地區具代表性的夜間文化觀光品牌，為地方觀光注入動力與想像。
2024年10月間颱風導致大津步道嚴重受損，為確保民眾安全與場域修復品質，去年活動停辦一年。期間不只高樹鄉親關注詢問，官網及臉書也有不少新網友敲碗期待回歸，對於停辦非常失望。
今年奇幻大津再度回歸，以「夜之覺旅Journey In the Night」為主題，將熟悉的自然場域轉化為充滿想像力的夜間舞台。夜幕低垂之際，森林、瀑布與光影層層交織，引領觀眾以不同節奏與視角，重新感受土地溫度，喚醒對自然的感知與內在想像。
活動採購票制，每日限量1000人，線上800人、現場200人，每半小時一梯，共8梯次。購票入場者可獲得3樣好禮，包括馬年獨角獸發光頭飾、奇幻大津紀念明信片、高樹農會水芋酥。活動每周一公休，春節期間2月15日至17日暫停開放；2月3日至5日為「高樹鄉民搶先看」，邀請在地鄉親體驗。
