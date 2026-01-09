聽新聞
退休後她們投入繪畫創作 「累積」聯展 看見藝術與生命交織的軌跡
屏東縣樂齡學習示範中心集結3名樂齡學員胡淑樑、沈淑婉、蘇育瑠，她們分別從護理長、藥劑師與高中校師退休後，透過畫筆描繪她們生命歷程轉折，創作的作品集結後，展出「累積」聯展，即起到3月底在屏東縣老人文康中心展出。
屏東市長青學苑服務協會、屏東縣樂齡學習示範中心主辦的藝術創作「累積」聯展，集結樂齡中心學員胡淑樑、沈淑婉、蘇育瑠近年的創作成果，她們在人生不同階段投入藝術學習，畫筆記錄生活，以色彩與線條訴說堅韌、溫柔與希望，展現終身學習精神、生命不斷累積、持續成長的力量。
胡淑樑曾任省立屏東醫院（現為部立屏東醫院）內科護理長，退休後將對生命關懷轉化為藝術創作，作品流露細膩情感與堅毅力量；藥劑師的沈淑婉在退休後投入繪畫，在色彩與光影間尋得自在從容生活節奏；高中退休老師蘇育瑠在復健歷程透過壓克力流體畫，梳理生命步調，每件作品是勇氣與希望的深刻見證。
屏東縣樂齡學習示範中心表示，3名樂齡學員胡淑樑、沈淑婉、蘇育瑠，她們在家人支持投入藝術創作，成為創作道路堅實後盾，家人的理解也讓作品增添溫度與深度，也很感謝指導老師黃柏森溫暖陪伴。
屏東縣樂齡學習示範中心指出，展覽呈現學員們藝術成果，也是推動樂齡學習、鼓勵長者探索自我、豐富生活重要實踐，即日起到3月31日，周一至周五上午9時到下午5時，在屏東縣老人文康中心展出，邀請大家看展，從畫作中感受藝術美好，與生命累積厚度。
