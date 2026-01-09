聽新聞
0:00 / 0:00

移轉1年 高雄大同醫院遭控變相減薪、醫療崩壞！長庚怒駁

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄大同醫院工會理事長王瀞婉（前）說，人力非常吃緊，就她所知院內光去年就有逾百員工遞辭呈。記者徐白櫻／攝影
高雄大同醫院工會理事長王瀞婉（前）說，人力非常吃緊，就她所知院內光去年就有逾百員工遞辭呈。記者徐白櫻／攝影

高雄市立大同醫院部分員工昨赴市府抗議，指長庚接手1年內離職逾百人、人力減半，導致醫療崩壞；表面加薪，實則紅利與績效獎金減少，要求市長陳其邁解決。衛生局指大同移轉後醫療品質有提升，已協調院方本月下旬加發特別獎金。長庚指去年全年實質加發超過7萬元，相關指控不實。

台灣醫療工會、高醫工會及高雄市獨立總工會昨聲援大同醫院員工，抗議長庚接手後變相減薪、年資中斷。長庚則表示，不到1年離職破百人、醫療崩壞、醫療品質下降等指控毫無事實依據，嚴重損害該院名譽，會保留法律追訴權。

大同工會理事長王瀞婉說，至去年10月全院105人離職，舊大同190名留任員工約4分之1離開，很多單位的人力減半，代表醫療量能下降。

她表示，有癌末病患願多付錢住VIP房但等不到住院通知，「不是錢的問題，根本是人力不足，病患再多錢也等不到住院通知」。

長庚醫院說明，前高醫留任員工每人每月加發5千元，納入個人月薪及年終獎金計算基礎、勞退提撥，平均月薪較2024年提高1.1萬元，加上年終及考核獎金，全年實質加發7萬元以上。

「長庚目前需支援大同，搞得兩家醫院醫護苦不堪言」高醫工會理事長柯心炫說，高醫護理師年薪88萬元、長庚65萬元，長庚聲稱每月加發5000元留任獎金、年增7萬元，但扣除績效以及紅利獎金，薪資根本沒有漲。

衛生局表示，大同醫院共822名醫護與員工，去年9月通過衛福部評鑑及相關評定，全年門診服務量成長2.46倍。院方也增設24小時兒科專科急診、葉克膜、急性冠心症與腦中風醫療團隊，1年搶救逾百名心臟疾病患者及近400名急重症兒童，急重症醫療量能顯著提升。

高雄大同醫院員工與工會人員昨繞行市府抗議，高喊醫療崩壞、市民吃苦。記者徐白櫻／攝影
高雄大同醫院員工與工會人員昨繞行市府抗議，高喊醫療崩壞、市民吃苦。記者徐白櫻／攝影

高雄 長庚 高醫 陳其邁 離職

延伸閱讀

中國附醫男醫師遭控「擁抱」等性騷3女病患 本尊喊冤：絕對沒有

工會批大同醫院人力不足 長庚稱「指控不實」：服務量成長

影／高雄大同醫院移轉經營權滿周年 員工繞行市府喊「醫療崩壞」

長庚接高雄大同醫院周年…3工會控醫療品質下滑 高雄長庚駁斥

相關新聞

移轉1年 高雄大同醫院遭控變相減薪、醫療崩壞！長庚怒駁

高雄市立大同醫院部分員工昨赴市府抗議，指長庚接手1年內離職逾百人、人力減半，導致醫療崩壞；表面加薪，實則紅利與績效獎金減...

屏東雙層巴士觀光活動將開跑 南北兩路暢遊沿山公路

屏東縣185沿山公路雙層巴士觀光活動邁入第5年，今年以馬年「奔FUN 185」為主題分為南、北兩線，邀請民眾1月24日至...

萌翻小太湖！金湖「小水獺」下水　療癒裝置成打卡新地標

金湖鎮公所今日在金湖鎮小太湖觀景台（位於金湖國中斜對面）正式設置全新生態裝置藝術「小水獺」，以生動可愛的造型，呈現太湖水...

阻止森林被切半！高雄橋科聯外道路 環團力推新路線稱更省時

高雄橋頭科學園區1-1聯外道路設計因劃過糖廠森林，環團憂心破壞生態景觀，主張以新1-1道路取代，避免切割森林且拆遷少、工...

恆春出火地質公園2月啟用 戴曉君、動力火車開唱免費索票

歷經兩年多規畫建設，「水火共生」奇景恆春出火地質公園在今年2月1日啟用，屏東縣長周春米主持開幕，邀請金曲歌手戴曉君、動力...

南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。