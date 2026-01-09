聽新聞
移轉1年 高雄大同醫院遭控變相減薪、醫療崩壞！長庚怒駁
高雄市立大同醫院部分員工昨赴市府抗議，指長庚接手1年內離職逾百人、人力減半，導致醫療崩壞；表面加薪，實則紅利與績效獎金減少，要求市長陳其邁解決。衛生局指大同移轉後醫療品質有提升，已協調院方本月下旬加發特別獎金。長庚指去年全年實質加發超過7萬元，相關指控不實。
台灣醫療工會、高醫工會及高雄市獨立總工會昨聲援大同醫院員工，抗議長庚接手後變相減薪、年資中斷。長庚則表示，不到1年離職破百人、醫療崩壞、醫療品質下降等指控毫無事實依據，嚴重損害該院名譽，會保留法律追訴權。
大同工會理事長王瀞婉說，至去年10月全院105人離職，舊大同190名留任員工約4分之1離開，很多單位的人力減半，代表醫療量能下降。
她表示，有癌末病患願多付錢住VIP房但等不到住院通知，「不是錢的問題，根本是人力不足，病患再多錢也等不到住院通知」。
長庚醫院說明，前高醫留任員工每人每月加發5千元，納入個人月薪及年終獎金計算基礎、勞退提撥，平均月薪較2024年提高1.1萬元，加上年終及考核獎金，全年實質加發7萬元以上。
「長庚目前需支援大同，搞得兩家醫院醫護苦不堪言」高醫工會理事長柯心炫說，高醫護理師年薪88萬元、長庚65萬元，長庚聲稱每月加發5000元留任獎金、年增7萬元，但扣除績效以及紅利獎金，薪資根本沒有漲。
衛生局表示，大同醫院共822名醫護與員工，去年9月通過衛福部評鑑及相關評定，全年門診服務量成長2.46倍。院方也增設24小時兒科專科急診、葉克膜、急性冠心症與腦中風醫療團隊，1年搶救逾百名心臟疾病患者及近400名急重症兒童，急重症醫療量能顯著提升。
