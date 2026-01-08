AI助攻在地產業轉型 澎湖中小企業受益

數位發展部推動中小企業轉型，輔導澎湖各產業透過AI雙引擎啟動計畫有成，今天舉辦AI數位應用成果展發表，讓澎湖產業穩健邁向數位轉型新里程。

數位發展部數位發展署委託中華民國資訊軟體協會執行的「導入AI應用實作計畫」，透過工作坊協助各行各業導入AI應用，提升營運效率與管理創新，增進數位韌性，並加速產業轉型。

澎湖島嶼整合公司自去年11月26日至30日承辦「導入AI應用實作計畫」2場培訓，計有澎湖在地30餘家業者參與，今天邀請澎盛鮮海鮮、澎湖水域遊憩、澎湖嶼光角落民宿等業者代表進行亮點分享與成果發表會。

澎盛鮮海鮮代表在成果分享指出，在導入「MantaGO智慧客服AI」與「Colega自動發文AI」等數位工具，藉由AI即時回應顧客需求、提升社群曝光度，有效降低人力負擔，將AI應用落實於日常營運中，業務執行非常便利，大幅提升服務效率與品牌能見度。

島嶼整合表示，感謝數位發展部數位產業署支持AI雙引擎啟動計畫，利用實作型輔導模式，搭配簡單易上手的AI工具，即使是中小微型業者，也能安心踏出數位轉型的第一步。未來將持續結合政策資源與在地產業需求，深化AI應用輔導，協助澎湖產業穩健邁向數位轉型新階段。