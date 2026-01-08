連日低溫「黃色燈號」 高雄市社會局關懷訪視逾500人次

快訊

中央社／ 高雄8日電

連日低溫，高雄社會局提前啟動街友低溫關懷服務，開放街友中心臨時收容安置，另加強電話與關懷訪視獨居長者，截至今天，低溫關懷訪視545人次，街友中心安置45人、臨時收容56人次。

中央氣象署本週連日發布低溫特報，高雄今天上午為低溫黃色燈號，平地最低氣溫10度以下。

高雄市政府社會局告訴中央社記者，自去年12月25日提前啟動高雄街友低溫關懷服務，於街友經常露宿地點加強關懷訪視、發放熱食及保暖禦寒物資，另開放街友中心臨時收容安置，持續勸導街友接受安置服務。

社會局指出，針對獨居長者，社會局結合長青關懷服務隊及社區照顧關懷據點志工，在低溫期間加強電話及關懷訪視服務，提醒長者注意保暖、室內通風及用電安全，並留意低溫導致的呼吸道或心血管疾病，若獨居長者有保暖物資需求，可由關懷單位提出申請。

社會局統計，截至今天，低溫關懷訪視545人次，提供熱食1302人次、發放保暖禦寒物資313人次、街友中心安置45人；透過低溫關懷加強宣導暫行入住街友中心，臨時收容人數為56人次。

社會局提醒，若發現街友有緊急安置或物資需求，可諮詢三民街友服務中心或鳳山街友服務中心，另外，若有體衰、特殊境遇或居家環境不適合居住長輩，需專人協助或緊急安置，可通報社會局長青中心通報專線「0800-095-785」，提供獨居長者即時關心與協助。

