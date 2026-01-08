金門設保育類「金龜」警示牌 提醒往來車輛留意

金門仍有保育類「金龜」蹤跡，縣府設置警示牌提醒車輛留意金龜等動物出沒。此外，縣府與保育團體再生魚坊合作移除外來種烏龜，再生魚坊表示，移除已有初步成效。

「金龜」是台灣第二級保育類物種，目前全台灣僅在金門較能發現其蹤跡。為避免路殺事件發生，金門縣政府近年陸續在主要道路旁設置警示牌，提醒用路人小心金龜出沒。

近日有民眾發現環島東路等路段新設置「金龜警示牌」，金門縣產業發展處透過文字說明，考量近期工程案較多，因此去年年底在金龜有較多族群的東半島道路，新設置以金龜為標示的「野生動物請小心」警示牌，目前新型警示牌在高陽路設置2面、環島東路4面。

當民眾發現金龜有受傷情形，目前均會送至金門縣野生動物救援暨保育協會處置。野保協會總幹事陳鳳華告訴中央社，近3年救傷站進站金龜約10餘隻，主要為民眾在道路或路邊發現後通報，救傷原因以「誤拾」情形居多，即個體經檢視後沒有明顯外傷且行動能力尚佳，如遇此情形，可請民眾協助移置至鄰近適合水域邊坡即可，無須送站救傷。

陳鳳華也說，其次進站的救傷原因是車禍與不明原因，車禍地點包含高陽路、慈湖路等，地點較為分散，不明原因則包含整地或疏濬作業過程中遭挖掘而通報。

此外，農業部林業及自然保育署、金門縣政府與在地保育團體再生魚坊合作，持續推動外來種烏龜移除行動。再生魚坊負責人陳光耀受訪表示，過去因走私及民眾棄養等因素，金門出現大量巴西龜、斑龜等外來種烏龜，不僅與原生金龜爭奪棲地，也可能發生雜交，對金龜族群造成長期威脅。

陳光耀指出，再生魚坊自民國107年起，每年移除外來種烏龜數量均超過500隻，近年來，過往常見捕捉熱點已明顯較難發現外來種，顯示移除工作已有初步成效。他也呼籲，民眾飼養烏龜勿任意棄養，以免導致金門原生金龜族群數量下降或基因受到污染，共同守護珍貴的在地生態。