屏警局建置槍彈實驗室加速鑑識 添警備增執勤安全

中央社／ 屏東縣8日電
屏東縣警察局建置槍彈實驗室，8日在潮州分局揭牌，屏東縣長周春米（前中）在揭牌儀式後視察實驗室設備並親自體驗射擊。中央社
屏東縣政府警察局建置槍彈實驗室，今天在潮州分局揭牌；未來空氣槍鑑驗不必送往台北，可有效縮短鑑驗時程。縣府同時也添購警備，包含拋射式電擊器等，加強基層執勤安全。

屏東縣警局為維護社會秩序安全，提升槍枝鑑識量能，在縣府支持下，2024年8月啟動槍彈實驗室籌備，期間完成人員培訓，並通過內政部警政署刑事警察局實地評鑑，今天正式揭牌，由屏東縣長周春米及屏東縣警局長甘炎民共同主持揭牌儀式。

周春米接受媒體聯訪表示，以往空氣槍鑑驗往返耗時，屏東縣警局槍彈實驗室成立後，能加速案件在院檢審辦程序中的運用效率。此外，縣府也啟用第二預備金添購警備，確保員警執勤安全。

屏東縣警局表示，過去每逢緝獲涉案空氣槍枝，須派員專車送往位在台北的內政部警政署刑事警察局鑑定，鑑驗時程往往耗時2至3個月；槍彈實驗室建置後，在槍枝情況正常下，取得結果僅須數天；遇緊急案件也可即到即辦，即時提供專業鑑定結果，供檢審作為羈押等重要程序參考，充分展現打擊犯罪、維護治安決心。

屏東縣警局指出，外勤員警每天面對狀況難以預測，每次出勤都可能面臨生命危險或危害，強化員警個人防護裝備為必要之舉，不僅是為確保執勤圓滿順利，更是維護生命安全基本保障。

屏東縣警局提及，縣府動用第二預備金新台幣237萬7000元，採購汰換拋射式電擊器66組、訓練卡匣1360顆、防割手套250雙、防護型噴霧器220罐、戰術背心100件、微型攝影機30台及保安訓練器材等多項警用防護裝備，讓第一線警力在面對突發事件、抵禦攻擊或處理失控民眾時，擁有更完善安全保障。

警察 槍枝 周春米 屏東縣政府 內政部

延伸閱讀

