屏東雙層巴士觀光活動將開跑 南北兩路暢遊沿山公路
屏東縣185沿山公路雙層巴士觀光活動邁入第5年，今年以馬年「奔FUN 185」為主題分為南、北兩線，邀請民眾1月24日至3月1日例假日搭乘雙層巴士暢遊沿山公路，享受屏東的自然風景、人文聚落與農遊體驗，感受屏東的旅遊魅力。
今年「奔FUN 185」雙層巴士以輕鬆、有趣、親近土地為核心概念，規畫南、北兩條主題路線，皆從水門轉運站出發，北線主打農業與社區風貌，行經大路觀樂園酒店、鴻旗有機休閒農場、屏東智慧農業學校、隘寮社區，透過實地走訪，認識屏東農業創新成果與在地聚落的人文底蘊。
南線則串聯屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區、銘泉生態休閒農場，從咖啡、可可到鳳梨農遊體驗。車上均安排導覽人員隨車解說，旅客可一路聽故事、看風景，深入認識185縣道沿線的特色景點與產業文化。
縣府交通旅遊處指出，「奔FUN185」雙層巴士營運1月24日至3月1日（除夕至初二不營運），每周六、日（含國定假日）行駛，南、北線票價每人200元，12歲以下兒童100元。活動期間旅客可憑訂票紀錄，至185縣道沿線店家索取優惠及好禮。
相關活動可下載TBS台北轉運站或屏東GO好玩APP，或撥打服務專線：0968-825-135、08-799-2776。更多活動；或上屏東旅遊網、屏東GO好玩、屏東GO交通社群粉專。
