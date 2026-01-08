快訊

屏東雙層巴士觀光活動將開跑 南北兩路暢遊沿山公路

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣185沿山公路雙層巴士觀光活動今年分為南、北兩線，邀請民眾1月24日至3月1日例假日搭乘雙層巴士暢遊沿山公路。圖／縣府提供
屏東縣185沿山公路雙層巴士觀光活動今年分為南、北兩線，邀請民眾1月24日至3月1日例假日搭乘雙層巴士暢遊沿山公路。圖／縣府提供

屏東縣185沿山公路雙層巴士觀光活動邁入第5年，今年以馬年「奔FUN 185」為主題分為南、北兩線，邀請民眾1月24日至3月1日例假日搭乘雙層巴士暢遊沿山公路，享受屏東的自然風景、人文聚落與農遊體驗，感受屏東的旅遊魅力。

今年「奔FUN 185」雙層巴士以輕鬆、有趣、親近土地為核心概念，規畫南、北兩條主題路線，皆從水門轉運站出發，北線主打農業與社區風貌，行經大路觀樂園酒店、鴻旗有機休閒農場、屏東智慧農業學校、隘寮社區，透過實地走訪，認識屏東農業創新成果與在地聚落的人文底蘊。

南線則串聯屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區、銘泉生態休閒農場，從咖啡、可可到鳳梨農遊體驗。車上均安排導覽人員隨車解說，旅客可一路聽故事、看風景，深入認識185縣道沿線的特色景點與產業文化。

縣府交通旅遊處指出，「奔FUN185」雙層巴士營運1月24日至3月1日（除夕至初二不營運），每周六、日（含國定假日）行駛，南、北線票價每人200元，12歲以下兒童100元。活動期間旅客可憑訂票紀錄，至185縣道沿線店家索取優惠及好禮。

相關活動可下載TBS台北轉運站或屏東GO好玩APP，或撥打服務專線：0968-825-135、08-799-2776。更多活動；或上屏東旅遊網、屏東GO好玩、屏東GO交通社群粉專。

屏東縣185沿山公路雙層巴士觀光活動今年分為南、北兩線，邀請民眾1月24日至3月1日例假日搭乘雙層巴士暢遊沿山公路。記者潘奕言／攝影
屏東縣185沿山公路雙層巴士觀光活動今年分為南、北兩線，邀請民眾1月24日至3月1日例假日搭乘雙層巴士暢遊沿山公路。記者潘奕言／攝影
屏東縣185沿山公路雙層巴士觀光活動今年分為南、北兩線，邀請民眾1月24日至3月1日例假日搭乘雙層巴士暢遊沿山公路。記者潘奕言／攝影
屏東縣185沿山公路雙層巴士觀光活動今年分為南、北兩線，邀請民眾1月24日至3月1日例假日搭乘雙層巴士暢遊沿山公路。記者潘奕言／攝影
屏東縣185沿山公路雙層巴士觀光活動今年分為南、北兩線，邀請民眾1月24日至3月1日例假日搭乘雙層巴士暢遊沿山公路。記者潘奕言／攝影
屏東縣185沿山公路雙層巴士觀光活動今年分為南、北兩線，邀請民眾1月24日至3月1日例假日搭乘雙層巴士暢遊沿山公路。記者潘奕言／攝影

屏東縣 雙層巴士 咖啡

相關新聞

屏東雙層巴士觀光活動將開跑 南北兩路暢遊沿山公路

屏東縣185沿山公路雙層巴士觀光活動邁入第5年，今年以馬年「奔FUN 185」為主題分為南、北兩線，邀請民眾1月24日至...

萌翻小太湖！金湖「小水獺」下水　療癒裝置成打卡新地標

金湖鎮公所今日在金湖鎮小太湖觀景台（位於金湖國中斜對面）正式設置全新生態裝置藝術「小水獺」，以生動可愛的造型，呈現太湖水...

阻止森林被切半！高雄橋科聯外道路 環團力推新路線稱更省時

高雄橋頭科學園區1-1聯外道路設計因劃過糖廠森林，環團憂心破壞生態景觀，主張以新1-1道路取代，避免切割森林且拆遷少、工...

恆春出火地質公園2月啟用 戴曉君、動力火車開唱免費索票

歷經兩年多規畫建設，「水火共生」奇景恆春出火地質公園在今年2月1日啟用，屏東縣長周春米主持開幕，邀請金曲歌手戴曉君、動力...

馬祖岸巡隊換將 葉警中接掌第10岸巡隊鎮守北疆

海洋委員會海巡署金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊新任隊長布達典禮，今日上午11時舉行，由金馬澎分署副分署長吳建冠主持，在第...

金門中山林網球場煥然一新啟用 森林綠意中揮拍更舒適安全

為提升公共運動設施品質並強化場地管理維護，位於中山林遊憩區的網球場完成整體更新改善後，於今天上午舉行「網球場更新啟用暨清...

