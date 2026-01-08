萌翻小太湖！金湖「小水獺」下水　療癒裝置成打卡新地標

金湖鎮公所今日在金湖鎮小太湖觀景台（位於金湖國中斜對面）正式設置全新生態裝置藝術「小水獺」，以生動可愛的造型，呈現太湖水域豐富的自然生命力，也為湖畔增添兼具療癒與教育意涵的新亮點，預計將吸引不少民眾前往搶拍打卡。

這隻漂浮於湖面的「小水獺」，頭戴斗笠、悠然躺在竹筏上，神情輕鬆自在，彷彿正享受太湖的微風與陽光，為小太湖增添一抹療癒又溫馨的風景，圓潤討喜的外型與逗趣神情，吸引不少民眾駐足拍照打卡，成為近期小太湖最受矚目的視覺焦點，也象徵當地水域孕育的珍貴自然生命力。

金門太湖長年被視為歐亞水獺等野生動物的重要棲地之一，近年在學術單位與相關保育工作的持續觀測下，已確認太湖水域具有穩定的水獺族群活動紀錄，並多次拍攝到其覓食、活動影像與足跡。專家指出，水獺屬於生態指標物種，其穩定出現，反映當地水質與環境條件良好，也凸顯金門在友善棲地與生態保育上的長期成果。

金湖鎮長陳文顧表示，此次設置「小水獺」裝置藝術，並非僅止於造景，而是希望透過藝術與生態知識的結合，讓居民與遊客在輕鬆欣賞之餘，更能理解水獺與太湖共存的重要性。他也透露，未來不排除將水獺發展為金湖鎮具代表性的生態吉祥物，進一步結合觀光與保育。

陳文顧指出，金湖鎮是金門歐亞水獺活動密度相對高的區域，因此特別規劃這項裝置藝術，兼顧生態意象與觀光發展。該作品製作難度高，造價約新台幣120萬元，今日才正式下水，希望能穩定「安家」在小太湖，成為遊客來訪必拍的特色景點。

至於裝置上「心寬就是福」字樣，被外界調侃因為上面有大大的「福」字，是否有「巴結縣長陳福海」嫌疑，陳文顧則澄清，設計概念單純源自水獺躺在竹筏上的悠閒神情，象徵寬心、療癒與親近自然，期盼帶給民眾放鬆愉悅的心情，並無任何政治影射。