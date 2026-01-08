聽新聞
0:00 / 0:00

阻止森林被切半！高雄橋科聯外道路 環團力推新路線稱更省時

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
銜接省道台1線的橋科1-1聯外道路因剖過橋頭糖廠森林，恐衝擊生態景觀，民團、市民連署主張以新路線取代。記者郭韋綺／攝影
銜接省道台1線的橋科1-1聯外道路因剖過橋頭糖廠森林，恐衝擊生態景觀，民團、市民連署主張以新路線取代。記者郭韋綺／攝影

高雄橋頭科學園區1-1聯外道路設計因劃過糖廠森林，環團憂心破壞生態景觀，主張以新1-1道路取代，避免切割森林且拆遷少、工時短。不過新路線涉及高市府土地，開發權責又在國土署，環團批兩單位互踢皮球。

內政部國土署都市更新建設組表示，此案正在都委會專案小組討論階段，將邀高市府都發局、交通局等局處溝通協調，涉及台鐵、捷運、道路系統等議題將一併討論。都發局指地方意見與陳情均依程序轉達，納入都市計畫檢討及專業評估，會密切關注後續規畫。

環團昨舉行記者會，主張橋科1-1聯外道路由新1-1道路取代。森林城市協會理事長莊傑任說，新1-1道路繞行經武路、清豐六路、芎林路進入橋科，可避免將森林切成兩半，且新路線國有土地比率高，更經濟、更省時、更快完工。他強調，原1-1道路是33年前環評資料，時空條件早已變遷，強推恐須重啟環評、影響時程，也難因應2027年台積電量產後交通衝擊，此外橋科、楠梓與白埔3個園區將形成約35萬人口聚落，保留糖廠森林，可打造成為下一個澄清湖特區，帶動周邊活化，建議加速打通新1-1道路。

高雄市綠色協會理事長黃景南認為，應保留糖廠森林，串聯半屏山、洲仔濕地等，讓道路除服務車流，也兼顧生態、生活及科技產業。

高雄 科學園區 澄清湖 環團 濕地 國土署

延伸閱讀

高雄新市鎮3期爭議 都發局：相關都市計畫依法辦理

橋頭糖廠森林存廢成市政考題 許智傑率先表態提3大承諾

橋科聯外道路剖過糖廠森林惹議 環團批中央、市府互踢皮球

極左環團疑縱火釀柏林4.5萬戶停電 民眾質疑基礎設施安全

相關新聞

阻止森林被切半！高雄橋科聯外道路 環團力推新路線稱更省時

高雄橋頭科學園區1-1聯外道路設計因劃過糖廠森林，環團憂心破壞生態景觀，主張以新1-1道路取代，避免切割森林且拆遷少、工...

恆春出火地質公園2月啟用 戴曉君、動力火車開唱免費索票

歷經兩年多規畫建設，「水火共生」奇景恆春出火地質公園在今年2月1日啟用，屏東縣長周春米主持開幕，邀請金曲歌手戴曉君、動力...

馬祖岸巡隊換將 葉警中接掌第10岸巡隊鎮守北疆

海洋委員會海巡署金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊新任隊長布達典禮，今日上午11時舉行，由金馬澎分署副分署長吳建冠主持，在第...

金門中山林網球場煥然一新啟用 森林綠意中揮拍更舒適安全

為提升公共運動設施品質並強化場地管理維護，位於中山林遊憩區的網球場完成整體更新改善後，於今天上午舉行「網球場更新啟用暨清...

TPASS預算中央未過影響通勤族 屏東縣府：自籌款撐1個月

立法院未通過中央政府總預算，影響中央與地方政府施政，衝擊廣大TPASS通勤族權益，屏東縣受影響約2.2萬人，屏東縣府交通...

影／橋科連外道路劃過糖廠森林引反彈 劉世芳：有共識就變更

針對橋頭科學園區1-1聯外道路剖過糖廠森林爭議，內政部長劉世芳表示，地方不同意見都會被納入整體討論，包括生態面、交通，政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。