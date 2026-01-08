聽新聞
阻止森林被切半！高雄橋科聯外道路 環團力推新路線稱更省時
高雄橋頭科學園區1-1聯外道路設計因劃過糖廠森林，環團憂心破壞生態景觀，主張以新1-1道路取代，避免切割森林且拆遷少、工時短。不過新路線涉及高市府土地，開發權責又在國土署，環團批兩單位互踢皮球。
內政部國土署都市更新建設組表示，此案正在都委會專案小組討論階段，將邀高市府都發局、交通局等局處溝通協調，涉及台鐵、捷運、道路系統等議題將一併討論。都發局指地方意見與陳情均依程序轉達，納入都市計畫檢討及專業評估，會密切關注後續規畫。
環團昨舉行記者會，主張橋科1-1聯外道路由新1-1道路取代。森林城市協會理事長莊傑任說，新1-1道路繞行經武路、清豐六路、芎林路進入橋科，可避免將森林切成兩半，且新路線國有土地比率高，更經濟、更省時、更快完工。他強調，原1-1道路是33年前環評資料，時空條件早已變遷，強推恐須重啟環評、影響時程，也難因應2027年台積電量產後交通衝擊，此外橋科、楠梓與白埔3個園區將形成約35萬人口聚落，保留糖廠森林，可打造成為下一個澄清湖特區，帶動周邊活化，建議加速打通新1-1道路。
高雄市綠色協會理事長黃景南認為，應保留糖廠森林，串聯半屏山、洲仔濕地等，讓道路除服務車流，也兼顧生態、生活及科技產業。
