恆春出火地質公園2月啟用 戴曉君、動力火車開唱免費索票
歷經兩年多規畫建設，「水火共生」奇景恆春出火地質公園在今年2月1日啟用，屏東縣長周春米主持開幕，邀請金曲歌手戴曉君、動力火車熱力開唱，見證地景與音樂融合，園區空間有限，座位名額有限，免費取票入場，民眾須上網訂票，請至KKTIX平台搜尋「恆春出火」關鍵字。
屏東縣府交通旅遊處指出，當天演出維護觀賞品質，演出座位有限，上網訂票外，另有恆春居民限定，優先取票，8日中午12時到14時在恆春民謠館現場排隊，限量400張。一般民眾從本月9日下午6時起，透過KKTIX平台線上索票（每帳號限索4張）。
交通旅遊處長黃國維說，恆春出火地質公園總面積2.9公頃，除生態密林區外，出火地質廣場、環形水池，更形成水火共生特殊景觀，除能近距離觀察奇特地景，亦可也夜間的公園觀星，將成為恆春半島觀光重要據點。
交旅處表示，從地景月讀歷史，恆春出火地質公園獨特「水火共生」地景聞名，在歷史上更有深遠意義。公視影集「斯卡羅」描述1867年美國商船羅妹號（Rover）在恆春半島外海觸礁沉沒，隨後引發國際關注。事件後續協商中，琅𤩝十八社大股頭卓杞篤，就是在出火這片土地上，與美國駐廈門領事李仙得（Charles Le Gendre）簽下台灣第一份國際和平盟約「南岬之盟」。
交旅處表示，出火地質公園，承載的不僅是壯麗的自然景觀，更是歷史與文化的交會點，也見證族群交流與和平締結時刻。當遊客在夜間欣賞火光與星空時，正站在歷史發生場域，與百餘年前故事產生時空共鳴，也讓出火風景區不只是觀光勝地，連結恆春半島人文脈絡與國際視野的重要象徵。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言