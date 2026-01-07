快訊

馬祖岸巡隊換將 葉警中接掌第10岸巡隊鎮守北疆

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
海洋委員會海巡署金馬澎分署馬祖岸巡隊新任隊長布達典禮今日舉行，金馬澎分署副分署長吳建冠（前左五）跨海主持，並勉勵同仁。圖／馬祖岸巡隊提供

海洋委員會海巡署金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊新任隊長布達典禮，今日上午11時舉行，由金馬澎分署副分署長吳建冠主持，在第十巡防區指揮部主任洪文泉、第10（馬祖）海巡隊長曾明羲、連江查緝隊副隊長蘇益璋及岸巡隊人員觀禮下，典禮簡單隆重，象徵馬祖海岸防衛任務正式交接。

吳建冠致詞指出，第10岸巡隊在前任隊長謝祐懋帶領期間，面對疫情防處及各項岸際、值網任務，均展現高度執行力與亮眼成效，對維護馬祖海域安全貢獻良多；如今任務交棒，期許新任隊長能延續既有基礎，持續精進海岸巡防量能。

新任隊長葉警中上校，畢業於國防大學戰爭學院正規班110年班，並取得國立中正大學戰略研究所碩士學位，曾歷任參謀主任、副隊長及科長等要職，學經歷完整，兼具政策視野與基層實務經驗。吳建冠表示，葉隊長為人處事果斷，重視團隊向心力，深獲部屬信賴，相信在其帶領下，第10岸巡隊將持續守護國境北疆，為馬祖鄉親提供更穩定的安全後盾。

葉警中致詞時表示，未來將秉持「以民為本、服務至上」理念，全力投入海岸巡防與海域執法工作，持續強化勤務整備與應變能量，確保海域治安與邊境安全。他也強調，海巡署除肩負國安任務外，更是民眾最直接的海上守護者，期盼透過全民合作，共同打造安全、安心的海域環境。

葉警中同時呼籲民眾，若在海上、岸際或港區發現不法情事，或遭遇緊急危難，請立即撥打海巡「118」報案專線，海巡署將以最快速度投入協助與救援，攜手守護國安、治安與平安。

海洋委員會海巡署金馬澎分署馬祖岸巡隊新任隊長布達典禮今日上午舉行，由金馬澎分署副分署長吳建冠（中）主持。圖／馬祖岸巡隊提供

