馬祖岸巡隊換將 葉警中接掌第10岸巡隊鎮守北疆

海洋委員會海巡署金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊新任隊長布達典禮，今日上午11時舉行，由金馬澎分署副分署長吳建冠主持，在第十巡防區指揮部主任洪文泉、第10（馬祖）海巡隊長曾明羲、連江查緝隊副隊長蘇益璋及岸巡隊人員觀禮下，典禮簡單隆重，象徵馬祖海岸防衛任務正式交接。

吳建冠致詞指出，第10岸巡隊在前任隊長謝祐懋帶領期間，面對疫情防處及各項岸際、值網任務，均展現高度執行力與亮眼成效，對維護馬祖海域安全貢獻良多；如今任務交棒，期許新任隊長能延續既有基礎，持續精進海岸巡防量能。

新任隊長葉警中上校，畢業於國防大學戰爭學院正規班110年班，並取得國立中正大學戰略研究所碩士學位，曾歷任參謀主任、副隊長及科長等要職，學經歷完整，兼具政策視野與基層實務經驗。吳建冠表示，葉隊長為人處事果斷，重視團隊向心力，深獲部屬信賴，相信在其帶領下，第10岸巡隊將持續守護國境北疆，為馬祖鄉親提供更穩定的安全後盾。

葉警中致詞時表示，未來將秉持「以民為本、服務至上」理念，全力投入海岸巡防與海域執法工作，持續強化勤務整備與應變能量，確保海域治安與邊境安全。他也強調，海巡署除肩負國安任務外，更是民眾最直接的海上守護者，期盼透過全民合作，共同打造安全、安心的海域環境。