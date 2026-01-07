恆春出火地質公園2月1日開幕 動力火車、戴曉君演出

屏東恆春出火地質公園將於2月1日啟用，當天晚間6時舉行開幕演唱會，由金曲卡司動力火車及戴曉君熱力開唱，展現地景與音樂絕美融合。演出免費入場、須索票。

恆春出火地質公園開幕儀式將於2月1日晚間6時展開，由蒂摩爾古薪舞集揭開序幕，接續排灣族歌手戴曉君演出，並舉行莊嚴祈福儀式，向祖靈祈求平安與祝福，象徵恆春出火地質公園邁向全新篇章。壓軸將由動力火車帶來經典金曲與搖滾魅力，點燃冬季熱情夜晚。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維接受媒體聯訪表示，希望恆春出火地質公園啟用後，可讓恆春半島知名觀光景點再加一，搭配落山風風景特定區，形成觀光環繞路線。

黃國維表示，開幕儀式當天交通採全接駁方式，停車處包含恆春鎮公所旁立體停車場、恆春古城門東門外圍機車停車場，以及環城北路、環城南路雙向路側，接駁車從下午4時至晚間9時，每15分鐘1班。

交旅處指出，演出採免費索票入場，限量3000席，分為實體及線上索票。實體部分為恆春居民限定，開放明天中午12時至下午2時在恆春民謠館索取，限量400席；線上部分則透過KKTIX平台，9日晚間6時開放索票，每帳號限索取4張，細節可參考交旅處公告。

交旅處提到，恆春出火地質公園總工程經費新台幣2億6800萬元，總面積為2.9公頃，結合生態密林區、出火地質廣場、環形水池，形成水火共生特殊景觀，除能近距離觀察奇特地景，也可於夜間觀星，將成為恆春半島觀光重要據點。