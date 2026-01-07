金門中山林網球場煥然一新啟用 森林綠意中揮拍更舒適安全

為提升公共運動設施品質並強化場地管理維護，位於中山林遊憩區的網球場完成整體更新改善後，於今天上午舉行「網球場更新啟用暨清潔合作備忘錄簽約儀式」，正式重新對外開放。喜愛網球運動的民眾表示，整修後的球場地面平整、燈光也更明亮，在此打球感覺很舒適幸福。

這場活動在今天上午10點舉行，包括金門國家公園管理處長鄭瑞昌、副處長黃子娟、金門縣體育會網球運動委員會主任委員姜世榮、金門縣立金寧國民中小學校長宋文法到場見證，為中山林網球場揭開嶄新面貌。

金門國家公園管理處處長鄭瑞昌表示，中山林網球場自去年2月起展開整建工程，更新內容涵蓋地坪整理、人工草皮鋪設、照明設備全面汰換，以及周邊環境優化整理，工程規劃兼顧運動安全與生態景觀保留，讓球場在保有森林綠意特色下，提供更安全、舒適的運動空間。

鄭瑞昌指出，金管處在場地整修前即與金門縣體育會網球運動委員會簽署清潔合作備忘錄，建立穩定的場地管理與維護基礎，本次於整建完成後續簽備忘錄，象徵雙方再度確認合作共識，延續定期清潔與保養維護機制，確保球場長期維持整潔、安全與良好使用品質。

隨著網球場重新啟用與清潔合作機制到位，不僅提升整體運動環境品質，也展現對民眾運動安全、休閒品質及環境保護的重視。金管處強調，未來將持續透過跨單位合作與完善管理，打造更多優質、友善的運動休憩空間，讓居民與遊客都能安心使用。

重新開放的中山林網球場也獲得民眾不少肯定，經常到此運動的陳姓民眾表示，整修後的球場地面平整、燈光也更明亮，在森林公園裡運動很舒服。另一名蘇姓球友則說，有定期清潔與管理真的差很多，希望這樣的合作模式能長久維持，讓大家都能好好使用公共設施。