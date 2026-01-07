快訊

遭質疑海外價更低？ 金色三麥宣布台日同步下架玻璃瓶蜂蜜啤酒

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

聽新聞
0:00 / 0:00

金門中山林網球場煥然一新啟用 森林綠意中揮拍更舒適安全

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中山林網球場今天舉行「網球場更新啟用暨清潔合作備忘錄簽約儀式」，由金門國家公園管理處長鄭瑞昌（右）、與金門縣體育會網球運動委員會主委姜世榮兩人代表簽署，未來將建立良好管理基礎。記者蔡家蓁／攝影
中山林網球場今天舉行「網球場更新啟用暨清潔合作備忘錄簽約儀式」，由金門國家公園管理處長鄭瑞昌（右）、與金門縣體育會網球運動委員會主委姜世榮兩人代表簽署，未來將建立良好管理基礎。記者蔡家蓁／攝影

為提升公共運動設施品質並強化場地管理維護，位於中山林遊憩區的網球場完成整體更新改善後，於今天上午舉行「網球場更新啟用暨清潔合作備忘錄簽約儀式」，正式重新對外開放。喜愛網球運動的民眾表示，整修後的球場地面平整、燈光也更明亮，在此打球感覺很舒適幸福。

這場活動在今天上午10點舉行，包括金門國家公園管理處長鄭瑞昌、副處長黃子娟、金門縣體育會網球運動委員會主任委員姜世榮、金門縣立金寧國民中小學校長宋文法到場見證，為中山林網球場揭開嶄新面貌。

金門國家公園管理處處長鄭瑞昌表示，中山林網球場自去年2月起展開整建工程，更新內容涵蓋地坪整理、人工草皮鋪設、照明設備全面汰換，以及周邊環境優化整理，工程規劃兼顧運動安全與生態景觀保留，讓球場在保有森林綠意特色下，提供更安全、舒適的運動空間。

鄭瑞昌指出，金管處在場地整修前即與金門縣體育會網球運動委員會簽署清潔合作備忘錄，建立穩定的場地管理與維護基礎，本次於整建完成後續簽備忘錄，象徵雙方再度確認合作共識，延續定期清潔與保養維護機制，確保球場長期維持整潔、安全與良好使用品質。

隨著網球場重新啟用與清潔合作機制到位，不僅提升整體運動環境品質，也展現對民眾運動安全、休閒品質及環境保護的重視。金管處強調，未來將持續透過跨單位合作與完善管理，打造更多優質、友善的運動休憩空間，讓居民與遊客都能安心使用。

重新開放的中山林網球場也獲得民眾不少肯定，經常到此運動的陳姓民眾表示，整修後的球場地面平整、燈光也更明亮，在森林公園裡運動很舒服。另一名蘇姓球友則說，有定期清潔與管理真的差很多，希望這樣的合作模式能長久維持，讓大家都能好好使用公共設施。

金管處也誠摯邀請民眾走進中山林，在自然環境中揮拍運動，享受健康與活力，讓公共運動設施成為生活中最親近的休閒場域。

中山林網球場今天重新啟用，特別邀請寧中小寧鼓隊現場精彩表演。記者蔡家蓁／攝影
中山林網球場今天重新啟用，特別邀請寧中小寧鼓隊現場精彩表演。記者蔡家蓁／攝影
中山林網球場今天舉行「網球場更新啟用暨清潔合作備忘錄簽約儀式」，與會貴賓發球。記者蔡家蓁／攝影
中山林網球場今天舉行「網球場更新啟用暨清潔合作備忘錄簽約儀式」，與會貴賓發球。記者蔡家蓁／攝影
中山林網球場今天舉行「網球場更新啟用暨清潔合作備忘錄簽約儀式」，會後合影。記者蔡家蓁／攝影
中山林網球場今天舉行「網球場更新啟用暨清潔合作備忘錄簽約儀式」，會後合影。記者蔡家蓁／攝影

運動 金門 公共

延伸閱讀

近40度練球曬到二度灼傷！李聖傑急奔醫院坦言「經歷遺憾」

98歲老榮民金門戰地死裡逃生 見證兩岸戰亂分治時代

大陸海警船再闖金門限制水域 海巡一對一併航成功驅離

把愛送上餐桌 金門家扶籌募200份年菜陪弱勢家庭過好年

相關新聞

馬祖岸巡隊換將 葉警中接掌第10岸巡隊鎮守北疆

海洋委員會海巡署金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊新任隊長布達典禮，今日上午11時舉行，由金馬澎分署副分署長吳建冠主持，在第...

金門中山林網球場煥然一新啟用 森林綠意中揮拍更舒適安全

為提升公共運動設施品質並強化場地管理維護，位於中山林遊憩區的網球場完成整體更新改善後，於今天上午舉行「網球場更新啟用暨清...

TPASS預算中央未過影響通勤族 屏東縣府：自籌款撐1個月

立法院未通過中央政府總預算，影響中央與地方政府施政，衝擊廣大TPASS通勤族權益，屏東縣受影響約2.2萬人，屏東縣府交通...

影／橋科連外道路劃過糖廠森林引反彈 劉世芳：有共識就變更

針對橋頭科學園區1-1聯外道路剖過糖廠森林爭議，內政部長劉世芳表示，地方不同意見都會被納入整體討論，包括生態面、交通，政...

駕駛注意！屏縣公告最新36支執法測速照相地點 13支新上榜

駕駛注意！屏東縣境內運作的36支固定測速照相桿，有13支於月初調整，屏東縣警察局交通隊也於臉書公布最新的地點、拍攝方向、...

橋科聯外道路剖過糖廠森林惹議 環團批中央、市府互踢皮球

高雄橋頭科學園區聯外道路銜接台一線、寬60米的1-1道路，因剖過橋頭糖廠森林，造成生態與景觀衝擊，50個環保及文史團體、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。