TPASS預算中央未過影響通勤族 屏東縣府：自籌款撐1個月
立法院未通過中央政府總預算，影響中央與地方政府施政，衝擊廣大TPASS通勤族權益，屏東縣受影響約2.2萬人，屏東縣府交通旅遊處長黃國維說，政策穩定性很重要，要讓民眾可預期，TPASS補助，降低生活交通成本，呼籲中央要好好商討。
黃國維說，屏東縣有屏東境內299、399與南高屏999，三個定期票方案，其中299、999方案最多，各占一半，全部總共票數共2萬2000多筆人。每年所需經費要1.2億元，中央補助約1億800多萬元，縣府負擔1200多萬元，超過8成經費仰賴中央補助。
「TPASS政策良善，可以提升公共運輸的需求，降低大家生活成本」，黃國維說，希望中央好好商討，針對人民的基本需求，應該要先滿足。目前評估，若中央預算無法即時通過，自籌款預估可撐1個月左右，希望中央預算審議能盡快通過，讓便民政策延續。
若經費一直沒有到位的話，還會繼續補助嗎？黃國維說，會再研議想辦法，但不敢保證。
