駕駛注意！屏縣公告最新36支執法測速照相地點 13支新上榜

駕駛注意！屏東縣境內運作的36支固定測速照相桿，有13支於月初調整，屏東縣警察局交通隊也於臉書公布最新的地點、拍攝方向、限速等資訊。交通隊表示，屏東縣共設置109支，但只維持36支執法運作，每隔一段時間就會檢討調整，並公布相關資訊。

交通隊表示，新調整執法的13處地點如下：屏東市堤防路段調整至屏東市堤防路189線1K處；屏21線神農西路路段調整至高屏大橋屏東端；萬丹鄉西環路與和平西路口調整至萬丹鄉河堤北路與北社路口；麟洛鄉中山路與民權路口調整至萬丹鄉中興路二段與丹榮路口。

屏東市民生東路與安心四橫巷口調整至189線社皮大昌路與昌隆路口；內埔鄉185線33.1K處調整至內埔鄉信義路與大旺路口；萬丹鄉大昌路與萬丹路二段路口調整至內埔鄉壽比路與和成巷口；里港鄉台3線418.9K鐵店路口調整至里港鄉台22線19.1K處。

台24線14.87K處調整至台24線27.98K處；東港鎮中正路三段與新厝路口調整至新園鄉屏63線2.87K媽祖路段；台27線74.3K處興安段調整至台27線75.8K處；佳冬鄉佳和路與佳農路口調整至185線65.25K處；台26線7.87K處調整至台26線3.7K處。

新公告測速地點以萬丹鄉6處最多，其次為屏東市5處。交通隊長謝志鴻強調，屏東縣固定式測速目前公告執法點共109處，但實際裝設雷達主機、執行取締僅36處，其餘為空桿，作為嚇阻及資源轉移用途。

他說，每隔一段時間就會依事故風險變化、道路條件改善或民意反映，進行檢討並調整配置，相關資訊都會在網上公告。