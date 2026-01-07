高雄新市鎮3期爭議 都發局：相關都市計畫依法辦理

快訊

中央社／ 高雄7日電

高雄新市鎮第3期開發計畫引發橋頭糖廠森林保存爭議，民團今天籲開闢「新1-1道路」，保留糖廠百頃森林。市府都發局表示，相關都市計畫國土署依法辦理，地方意見將予轉達。

高雄新市鎮第3期開發計畫預計開闢新聯外道路，但被森林城市協會等民團質疑破壞生態保存，發起「搶救橋頭糖廠百頃森林」運動，今天召開記者會呼籲道路改道，改採由經武路、清豐六路、芎林路到橋科的「新1-1道路」。

民團表示，原本規劃道路破壞環境，也可能無法通過環評，而「新1-1道路」比原本規劃道路距離高雄捷運青埔站、台鐵更近，且可繞過森林與糖廠，保留百頃森林與糖廠文史，是最佳的主幹道路線。

對此，民進黨高雄市長初選參選人、立委許智傑表示，橋頭糖廠可被定位為結合森林生態永續、產業創新與城市生活品質的關鍵空間；他願意擴大公民參與討論再做決策。另涉及地方與中央權責不清者，他願意盡力協調處理。

高雄市都發局回應表示，橋頭新市鎮第3期開發案之主政機關為內政部國土署，相關都市計畫擬訂、審議與整體開發時程，均由內政部國土署依法定程序辦理，目前於內政部都市計畫委員會審議中。

都發局表示，對於地方社團及民眾所提出的意見與陳情，市府均予以尊重，並已依程序完整彙整相關意見，轉達內政部國土署，納入都市計畫檢討及專業評估參考。市府將密切關注此案後續規劃與推動情形，確保公共利益及發展。

