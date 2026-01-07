快訊

橋科聯外道路剖過糖廠森林惹議 環團批中央、市府互踢皮球

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄橋頭科學園區聯外道路銜接台一線、寬60米的1-1道路，因剖過橋頭糖廠森林，造成生態與景觀衝擊，50個環保及文史團體、逾2500名市民連署主張以「新1-1道路」取代原線。記者郭韋綺／攝影
高雄橋頭科學園區聯外道路銜接台一線、寬60米的1-1道路，因剖過橋頭糖廠森林，造成生態與景觀衝擊，50個環保及文史團體、逾2500名市民連署主張以「新1-1道路」取代原線。記者郭韋綺／攝影

高雄橋頭科學園區聯外道路銜接台一線、寬60米的1-1道路，因剖過橋頭糖廠森林，造成生態與景觀衝擊，50個環保及文史團體、逾2500名市民連署主張以「新1-1道路」取代原線，拆遷少、免環評、更快完工通車，保留珍貴綠地資源。不過，新路線涉及市府土地，開發權責又在中央，兩造單位對改道計畫不置可否，環團今重批，國土署、市府互踢皮球，盼有更高層決策者做政治承擔。

森林城市協會理事長莊傑任指出，「新1-1」繞糖廠森林外環而行，行經經武路、清豐六路、芎林路進入橋科，可取代原1-1道路，避免直接穿越森林。

莊傑任表示，新1-1避開環境敏感區，採道路專案變更方式，免除重新環評的時間成本，因徵收的國有土地比例高，反而有助於以較低預算開路，更經濟、更省時、免環評、更快完工。

此外，「新1-1」與青埔站三鐵共構交通樞紐無縫接軌，包括距離三鐵共構青埔站最近、縮短橋科與新市鎮一期及楠梓、楠科聚落的通勤距離，有助形成以橋科連結楠科為核心的科技S廊帶，同時可避開糖廠宿舍區與老樹，保留百頃防洪森林與糖業文化景觀，降低對保育類鳥類棲地的衝擊。

針對橋科周邊交通壅塞，莊傑任指出，原規畫東西向5條道路，僅筆秀路與橋燕路通車，路幅狹窄難以負荷尖峰車流，建議優先加速打通拓寬1-2道路，分流交通壓力。

他強調，原1-1道路已是33年年環評資料，時空條件早已變遷，若強推恐須重啟環評、影響時程，難因應2027年台積電量產後交通衝擊，應以科技廊道長期發展重新檢視、加速打通新1-1道路。

「好的居住環境是吸引科技人才留下的關鍵」，莊傑任說，橋科、楠梓與白埔3個科技園區，未來將形成約35萬人口聚落，保留糖廠森林打造成為下一個澄清湖特區，才能帶動周邊閒置建地的活化，形成高品質的科技副都心。

高雄市綠色協會理事長黃景南也說，應以更宏觀的視野，從綠色廊帶出發保留糖廠森林，串聯半屏山、洲仔濕地、都會公園，讓開闢道路不僅服務車流，轉化兼顧生態、生活及科技產業的百年城市。

橋仔頭文史協會榮譽理事長蔣耀賢認為，保留糖廠森林牽動橋科、楠科及白埔園區發展前景，理應是未來高雄市長的重要政見議題，他也公開邀請各政黨參選人表態，加入搶救的行列。

高雄橋頭科學園區聯外道路銜接台一線、寬60米的1-1道路，因剖過橋頭糖廠森林，造成生態與景觀衝擊，50個環保及文史團體、逾2500名市民連署主張以「新1-1道路」取代原線。圖／高雄市森林城市協會提供
高雄橋頭科學園區聯外道路銜接台一線、寬60米的1-1道路，因剖過橋頭糖廠森林，造成生態與景觀衝擊，50個環保及文史團體、逾2500名市民連署主張以「新1-1道路」取代原線。圖／高雄市森林城市協會提供
高雄橋頭科學園區聯外道路銜接台一線、寬60米的1-1道路，因剖過橋頭糖廠森林，造成生態與景觀衝擊，50個環保及文史團體、逾2500名市民連署主張以「新1-1道路」取代原線。圖／高雄市森林城市協會提供
高雄橋頭科學園區聯外道路銜接台一線、寬60米的1-1道路，因剖過橋頭糖廠森林，造成生態與景觀衝擊，50個環保及文史團體、逾2500名市民連署主張以「新1-1道路」取代原線。圖／高雄市森林城市協會提供
高雄橋頭科學園區聯外道路銜接台一線、寬60米的1-1道路，因剖過橋頭糖廠森林，造成生態與景觀衝擊，50個環保及文史團體、逾2500名市民連署主張以「新1-1道路」取代原線。圖／高雄市森林城市協會提供
高雄橋頭科學園區聯外道路銜接台一線、寬60米的1-1道路，因剖過橋頭糖廠森林，造成生態與景觀衝擊，50個環保及文史團體、逾2500名市民連署主張以「新1-1道路」取代原線。圖／高雄市森林城市協會提供
高雄橋頭科學園區聯外道路銜接台一線、寬60米的1-1道路，因剖過橋頭糖廠森林，造成生態與景觀衝擊，50個環保及文史團體、逾2500名市民連署主張以「新1-1道路」取代原線。圖／高雄市森林城市協會提供
高雄橋頭科學園區聯外道路銜接台一線、寬60米的1-1道路，因剖過橋頭糖廠森林，造成生態與景觀衝擊，50個環保及文史團體、逾2500名市民連署主張以「新1-1道路」取代原線。圖／高雄市森林城市協會提供
高雄橋頭科學園區聯外道路銜接台一線、寬60米的1-1道路，因剖過橋頭糖廠森林，造成生態與景觀衝擊，50個環保及文史團體、逾2500名市民連署主張以「新1-1道路」取代原線。記者郭韋綺／攝影
高雄橋頭科學園區聯外道路銜接台一線、寬60米的1-1道路，因剖過橋頭糖廠森林，造成生態與景觀衝擊，50個環保及文史團體、逾2500名市民連署主張以「新1-1道路」取代原線。記者郭韋綺／攝影

