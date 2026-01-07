快訊

萌寵當道 高雄市家犬貓絕育補助創近3年新高

中央社／ 高雄7日電

隨著社會型態與家庭結構轉變，犬貓已成為重要家庭成員；高雄市動保處統計，去年市民申請家犬貓絕育補助達3197隻，創近3年來新高，顯示飼主的飼養責任觀念持續提升。

高雄市動保處持續推動犬貓絕育補助措施，補助對象涵蓋高雄市民、動物保護團體、愛心個體戶，以及辦理偏遠地區犬貓絕育巡迴活動的單位。

動保處今天發布統計數據表示，去年度合計補助8412隻犬貓完成絕育手術，其中市民申請家犬貓絕育補助達3197隻，創下近3年來同項目最高紀錄。

統計指出，近3年市民犬貓絕育補助數量呈現穩定成長趨勢，民國112年度補助1998隻、113年度補助2532隻、114年度提升至3197隻，逐年攀升的數據，反映飼主對寵物飼養責任與源頭管理的重視度明顯提高。

農業局長姚志旺表示，犬貓已逐漸成為家庭成員之一，寵物飼養數量持續增加，加上動物保護意識抬頭，及相關法規與政策宣導持續推動，越來越多飼主能理解犬貓絕育對於寵物健康、行為管理等重要性。

而飼主對毛孩的重視也帶來商機，近日有嬰童品牌Nuna攜手寵物汽座品牌Tavo，結合嬰幼兒與毛孩，選在高雄開設首間「母嬰×寵物」複合式精品旗艦店，打造寶寶與毛孩共處的購物空間，吸引民眾體驗。

業者表示，小家庭比例持續成長，加上毛孩飼養比例增加，形成「孩子x寵物」並存的新型家庭樣貌，為發展貼近生活的育兒與寵物品牌創造商機。

寵物 高雄市

