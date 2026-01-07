快訊

綠鬣蜥移除屏東縣創新高13多萬隻 移除獎勵屏東今年改發超商禮券

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
綠鬣蜥入侵民宅，民宅旁的大樹、一旁水池，都是綠鬣蜥棲息的場域，屏東縣府聘請廠商協助移除綠鬣蜥。圖／報系資料照
外來種綠鬣蜥肆虐，屏東縣政府捕捉數量再創新高，去年破紀錄捕捉13萬262隻。捕捉獎勵部分，因捕捉大小多以幼體為主，林保署今年獎勵方案變動，鼓勵民眾多捕捉成體，吻肛長30公分以上提高300元、30公分以下改50元。另外屏東縣府原本獎勵是發放農漁會超市中心禮券，今年起改為超商禮券。

屏東縣府農業處指出，綠鬣蜥移除數量去年再創新高，去年2025年移除13萬262隻。現階段根據林保署移除政策，移除綠鬣蜥，須參加農業處舉辦移除教育訓練課程取得合格的狩獵證明才能參與移除，效期一年，每年都要參加受訓。獵人課程培訓有654人，縣府也有委請廠商捉捕。

農業處表示，去年捕捉數量13萬262隻，廠商捕捉2萬5297隻（成體1萬662隻、幼體1萬4635隻），民眾捕捉10萬4965隻（成體2萬4392隻、幼體8萬0573隻）。

農業處表示，從捕捉數量中發現多以小型居多，林保署今年獎勵方案改變，為鼓勵民眾多捕捉成體，成體具繁殖能力，因此吻肛長30公分以上價格提高300元、30公分以下改為50元。屏東縣政府去年發農漁會超市中心禮券，由於接獲民眾、民代等反應，農漁會超市中心並非每個鄉鎮都有等，因此今年改為發超商禮券。

綠鬣蜥盤據在樹上。圖／報系資料照
屏東縣府聘請廠商協助移除綠鬣蜥。圖／報系資料照
綠鬣蜥入侵民宅，民宅旁的大樹、一旁水池，都是綠鬣蜥棲息的場域，屏東縣府聘請廠商協助移除綠鬣蜥。圖／報系資料照
綠鬣蜥盤據在樹上。圖／報系資料照
