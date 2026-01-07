聽新聞
0:00 / 0:00

9成同意才能去！屏女辦不成畢旅 學生喊失望、校方盼尊重結果

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東女中畢業旅行，訂出要該年級總人數9成同意才能成行的門檻，本屆因僅8成1高二生同意，無法成行。記者劉星君／攝影
屏東女中畢業旅行，訂出要該年級總人數9成同意才能成行的門檻，本屆因僅8成1高二生同意，無法成行。記者劉星君／攝影

屏東女中去年畢業旅行參與率不到7成，有些班級甚至一半學生沒參加，本報接獲投訴指出，校務會議決議本屆高二學生畢旅舉辦門檻要9成以上同意參加，但近期回收的家長同意書約8成1有意願，校方前天公布無法舉辦，引發學生喊話「門檻訂太高」。

據悉，屏東縣其他高中畢旅成行門檻多以5成為主，也有學校將門檻從8成降到7成，以鼓勵學生參與。

屏女校方解釋，去年畢旅參與率低仍勉強成行，為此導師會報時決議畢旅達9成門檻成行，去年於校務會議提案說明，學生代表則提案8成可成行，經表決，9成門檻獲最多票因此通過。

屏女高二生有16班、500多人，校方表示，畢旅3天2夜行程，學校讓學生自行規畫兩天，給學生很大彈性，不過仍未通過成行門檻。學校前天告知結果，昨也在官網公告指出，畢旅非學校必要舉辦活動，辦理與否遵循民主機制納入學生意見，最終通過方案有時不如所願仍須尊重，應成熟面對結果。

然而屏女1名高二學生失望說，她們這屆國小畢典時遇疫情，只有線上畢典，國中時也沒露營，沒想到連期待的畢業旅行也無法舉辦；另名高二學生也說「學校真的太狠心了！」有學生家長說，不應拿前一屆的經驗複製或假設下屆學生情況。

屏東 畢業旅行 門檻

延伸閱讀

獨／屏東女中畢旅門檻要9成同意…調查8成1同意 學生失望辦不成

柯建銘重返程委會督軍 周五立法院會議程仍未確定

【重磅快評】林宜瑾悄撤兩國條例 羅生門外還有謎團待解

林宜瑾撤案「兩岸條例」修法遭否認 國民黨團：提案紀錄白紙黑字

相關新聞

北市宣布中小學營養午餐全面免費 高雄市府揭「不跟進」原因

少子化壓力下，愈來愈多縣市家長免負擔學生營養午餐，台北市長蔣萬安宣布今年起台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費。外界關...

心衛性侵案 陳其邁：嚴加檢討漏洞

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉誘騙關懷少女性侵得逞，全案起訴才曝光，民代怒批市府「蓋牌」，市長陳其邁昨回應，「市...

9成同意才能去！屏女辦不成畢旅 學生喊失望、校方盼尊重結果

屏東女中去年畢業旅行參與率不到7成，有些班級甚至一半學生沒參加，本報接獲投訴指出，校務會議決議本屆高二學生畢旅舉辦門檻要...

高雄愛河畔抽水機擋道半年 遭批破壞門面！市府：將讓機組下地

高雄愛河河畔河東路側過去常積淹水，市府近年每年5月汛期起放2座大型移動式抽水機，但機具占據步道長達半年，管線橫陳、機組外...

年底才會全部完工！高雄河堤公園整建耗時1年半 地方抱怨

高雄市緊鄰愛河旁的河堤公園在左營、三民區交界，是當地休憩場域，前年颱風重創路樹傾倒、地坪損壞，市府斥資1.8億元將公園分...

屏東縣春節送暖開跑 周春米：今年起社福補助新增線上申請

屏東縣政府今年攜手67民間團體募集754萬元紅包與377萬元等值物資，讓縣內低收入戶家庭過好年，縣長周春米今宣布2026...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。