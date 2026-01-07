9成同意才能去！屏女辦不成畢旅 學生喊失望、校方盼尊重結果

屏東女中去年畢業旅行參與率不到7成，有些班級甚至一半學生沒參加，本報接獲投訴指出，校務會議決議本屆高二學生畢旅舉辦門檻要9成以上同意參加，但近期回收的家長同意書約8成1有意願，校方前天公布無法舉辦，引發學生喊話「門檻訂太高」。

據悉，屏東縣其他高中畢旅成行門檻多以5成為主，也有學校將門檻從8成降到7成，以鼓勵學生參與。

屏女校方解釋，去年畢旅參與率低仍勉強成行，為此導師會報時決議畢旅達9成門檻成行，去年於校務會議提案說明，學生代表則提案8成可成行，經表決，9成門檻獲最多票因此通過。

屏女高二生有16班、500多人，校方表示，畢旅3天2夜行程，學校讓學生自行規畫兩天，給學生很大彈性，不過仍未通過成行門檻。學校前天告知結果，昨也在官網公告指出，畢旅非學校必要舉辦活動，辦理與否遵循民主機制納入學生意見，最終通過方案有時不如所願仍須尊重，應成熟面對結果。

然而屏女1名高二學生失望說，她們這屆國小畢典時遇疫情，只有線上畢典，國中時也沒露營，沒想到連期待的畢業旅行也無法舉辦；另名高二學生也說「學校真的太狠心了！」有學生家長說，不應拿前一屆的經驗複製或假設下屆學生情況。