高雄愛河畔抽水機擋道半年 遭批破壞門面！市府：將讓機組下地

高雄愛河河畔河東路側過去常積淹水，市府近年每年5月汛期起放2座大型移動式抽水機，但機具占據步道長達半年，管線橫陳、機組外露，破壞愛河觀光門面，議員批長期以臨時設施處理常態性防洪需求，非長久之計，要求改以簡易抽水站將設施整合美化，還路於民。

水利局表示，河東路移動式抽水機是6吋，占用15平方公尺，去年大潮和豪大雨有發揮效果，降低積淹水，但設置處反應破壞景觀疑慮，已評估將抽水機組下地，改為沉水式抽水機，未來地面只會有一處體積小的配電盤，設計中，今年將向中央申請經費補助，盡早發包。

前金區光復二、三街鄰近河東路河岸，過去逢雨、大潮積淹水，市府在每年5月至11月底，設2台移動式抽水機，汛期後則運走保養。市議員湯詠瑜說，抽水機具擺放半年有礙觀瞻，影響民眾在河岸散步動線，屢次陳情，希望未操作時先移走。

湯詠瑜說，同一河段鹽埕區河岸已設固定式抽水站，但河東路段卻擺設移動式「臨時設施」，兩側河岸應比照辦理，觀光局已規畫向中央爭取「愛河特色公廁推動計畫」，預計將原公廁南移，打造全新公廁，她建議工程同時納入固定抽水站工程，一併施作。

當地居民說，移動式抽水機成效不佳，近年仍不時積淹水。湯詠瑜說，水利局長期計畫是減少移動抽水機組人為操作，徹底改善大潮與降雨同時發生時積淹水，雖已規畫設簡易抽水站，初估光復二、三街設一處抽水井及安裝2台抽水機，總經費2100萬元，要求盡早施作。