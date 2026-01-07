年底才會全部完工！高雄河堤公園整建耗時1年半 地方抱怨

高雄市緊鄰愛河旁的河堤公園在左營、三民區交界，是當地休憩場域，前年颱風重創路樹傾倒、地坪損壞，市府斥資1.8億元將公園分4工區重新打造，去年底僅完成第一工區，全區工程需至今年底才完工，地方怨耗時太久；公園周邊缺少機車停車格，出現違停人行道亂象，公園內3座人行橋梁皆破損，應全面改善、整修。

河堤公園前年受山陀兒、凱米颱風重創，市府推動河堤親水廊道改善計畫，總經費1.87億元，分4工區依序施工。其中第一工區明誠路至裕誠路段（光興街側）工程半年，去年12月完工開放，公園內綠帶、步道及照明均改善。改善計畫保留園內原有密林、修繕1條環狀步道、5條出入口步道和9條橫向串聯步道，布里斯本公園也同時改造，減量既有鋪面、樓梯、座椅等硬體，保留人為活動廣場及穿越性動線，打造市區透水綠帶。

市議員陳麗珍說，河堤公園從天祥二路直至明誠路長達2公里，愛河兩側陸地綠帶面積8公頃，因周邊大樓林立，民眾使用頻繁，市府雖劃分4工區採半半施工，但第4工區需到今年底才完工，工期長達1年半，工地粉塵、圍籬外觀影響觀感，希望能加速。

河堤公園周邊人行道常遭機車違停，市府已規畫將機車退出人行道，重新畫設停車格，陳麗珍表示，機車格雖增加，但公園緊鄰光興街路側，路寬較窄，機車牽出易有安全疑慮，建議將部分綠籬帶改為「機車彎」停車格。

水利局表示，河堤公園前年因路樹傾倒，光興街側步道地坪遭樹根翻起損壞，工程除修復道路，也重新配置植栽根系空間，今年底全面完工，部分節點已評估提早開放，工程以維持河堤綠廊整體景觀完整為考量；為避免在既有喬木樹穴設停車彎造成根系損傷，暫不考量設機車彎，各分區周邊由交通局規畫增設機車格。

市議員陳玫娟說，河堤公園內3座橋梁為北橋、南橋、景觀橋，僅景觀橋屬木製，長年下來有木材剝落，通行有安全疑慮，北橋、南橋橋面屬玻璃材質，雨天易造成民眾滑倒，周邊欄杆也腐朽，應一併改善，景觀橋也應改為水泥鋪面。

水利局表示，北橋、南橋玻璃鋪面和景觀橋木製鋪面，皆改為PC刷毛鋪面，改善兩側窳陋欄杆並重新烤漆，3座橋梁工程隨各工區進度分批完成，南橋已啟用，北橋預計4月，景觀橋預計12月底。