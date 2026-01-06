屏東縣春節送暖開跑 周春米：今年起社福補助新增線上申請

屏東縣政府今年攜手67民間團體募集754萬元紅包與377萬元等值物資，讓縣內低收入戶家庭過好年，縣長周春米今宣布2026年起新增社福補助線上申請機制；屏東縣府連15年推出聯合助學脫貧自立方案，提供弱勢家戶二代子女就學相關經濟扶助，其中越南新二代、大二潘嵦紋說，感謝縣府提供助學金，減輕經濟負擔。

周春米說，春節送暖持續14年，整合企業、公益團體與社會善心資源，預計春節前夕關懷全縣7545戶低收入家庭，將募集現金紅包、等值生活物資，結合農糧署提供約84公噸糧食，將愛心送進33鄉鎮市每個需要角落。

周春米宣布從今年起屏東縣開辦多項社會福利補助線上申請服務，包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助及中低收入老人生活津貼，民眾可透過網路完成申辦，突破交通與時間限制，讓身障者、行動不便者及偏鄉居民不再因距離而影響權益，落實「用網路取代馬路」的精神，社福申請更親民、更便利。

線上申請網址：屏東縣便民服務整合申辦平台https://onestop.pthg.gov.tw，在關鍵字搜尋「低收入戶資格」等即可查詢線上申辦。

社會處辦理聯合助學脫貧自立方案，教育投資協助學子穩定就學、提升學歷、增加未來競爭力，越南新二代大二潘嵦紋說，她從113學年度起參與方案，縣府提供助學金減輕經濟負擔，讓她無後顧之憂念書，感謝縣府關鍵時刻伸出援手。