高雄愛河旁設移動式抽水機長達半年 被指影響步行動線、破壞觀光門面

高雄愛河河畔河東路在每年5月汛期起，會放置2座大型移動式抽水機至11月底，但大型機具長達半年佔據當地散步步道，不僅管線橫陳、機組外露，議員更批已嚴重破壞愛河觀光門面，雖有防汛需求，但長期僅以「臨時設施」處理常態性防洪需求，非長久之計，要求改以設置簡易抽水站將設施整合並加以美化，釋放地面空間、還路於民。

前金區光復二、三街鄰近愛河的河岸過去逢大雨、大潮時即會發生積淹水，市府因此在愛河河東段設置2台移動式抽水機，設置時間為每年5月1日至11月30日，汛期後則運走辦理保養作業。市議員湯詠瑜表示，抽水機具擺放時間長達半年，不僅有礙觀瞻，更是影響民眾在河岸散步動線，當地里民屢次向市府陳情，希望水利局在未操作機具時先行移走。

「愛河灣是國際級景點，河岸卻放置2台大型機具，不符合觀光形象。」湯詠瑜表示，同一河段的鹽埕區河岸已設置固定式抽水站，但河東路段卻擺設移動式「臨時設施」，兩側河岸應比照辦理並加以美化，觀光局已規畫向中央爭取「愛河特色公廁推動計畫」，預計將原有公廁南移，打造全新公廁，她建議工程期同時納入固定抽水站工程，一併施作。

當地居民也說，移動式抽水機的成效不佳，每年大雨時仍會發生積淹水，每年在前金區里業務會報會議都向市府建議，均未有成果。湯詠瑜說，水利局長期計畫是減少移動抽水機組人為操作，且徹底改善大潮及降雨同時發生時的積淹水問題，已有規劃設置簡易抽水站初估光復二、三街設置一處抽水井及安裝2台抽水機，經費2100萬元，要求儘早施作。

水利局表示，河東路移動式抽水機為6吋大小，約佔用15平方公尺空間，去年在大潮時段和豪大雨時確實有發揮效果，大幅降低積淹水程度，但設置處確實有破壞愛河風光疑慮，市府已評估將抽水機組下地，改為沉水式抽水機，未來地面只會有一處體積小的配電盤，目前已設計中，今年度將會向中央申請經費補助，待核定後會儘早發包施工。