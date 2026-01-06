高雄河堤公園1.8億整建工程遭怨耗時過久 周邊缺失應一併改善

高雄市愛河旁河堤公園位在左營、三民區交界，是當地重要休憩場域，前年遭颱風重創後路樹傾倒、地坪損壞，市府斥資1.8億將公園分為4工區重新打造，去年底僅完成第一工區，全區工程需到今年底才完工，地方抱怨耗時太久、相當不便；此外公園周邊欠缺機車停車格，導致違停人行道亂象，且公園內3座人行橋樑皆有破損，應全面改善。

愛河河堤公園前年受山陀兒、凱米颱風導致受損嚴重，市府推動河堤親水廊道改善計畫，總經費1.87億元，分4工區依序施工，為此保留其他工區供使用。其中第一工區位於明誠路至裕誠路段（光興街側），工程歷時半年，去年12月完工開放，公園內綠帶、步道及照明等設施均已改善。

河堤公園改善計畫保留園內原有密林、修繕1條環狀步道、5條出入口步道和9條橫向串聯步道，園內布里斯本公園也同時改造，減量既有鋪面、樓梯、座椅等硬體，保留人為活動廣場及穿越性動線，打造市區透水綠帶。

市議員陳麗珍表示，河堤公園從天祥二路直至明誠路長達2公里，愛河兩側陸地綠帶面積約8公頃，因周邊大樓林立，民眾使用頻繁，市府雖畫分4個工區採半半施工，但第4工區需到今年底才能完工，完成工期長達1年半，工地粉塵、圍籬外觀已影響民眾觀感，希望能加速進度。

此外，河堤公園周邊人行道過去常遭機車違停，市府此次已規畫將機車退出人行道，重新畫設停車格；但陳麗珍表示，機車格雖然增加，但公園緊鄰光興街路側，因路寬較窄，機車牽出有安全疑慮，建議將部分綠籬帶改為「機車彎」停車格。

市議員陳玫娟說，河堤公園內3座橋樑為北橋、南橋、景觀橋，僅景觀橋屬木製材質，長年下來已有木材剝落，通行有安全疑慮，而北橋、南橋橋面部分屬玻璃材質，雨天易造成民眾滑倒，周邊欄杆也有腐朽，應一併改善，景觀橋也應改為水泥鋪面。

水利局表示，河堤公園前年因路樹傾倒，光興街側步道地坪遭樹根翻起損壞，此次工程不僅修復道路，更重新配置植栽根系空間，今年底會全數完工，部分節點已評估提早開放，而工程考量維持河堤綠廊整體景觀完整；為避免在既有喬木樹穴設置停車彎而造成根系損傷，暫不考量設置機車彎，各分區周邊已由交通局規畫增設機車格。