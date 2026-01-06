北市宣布中小學營養午餐全面免費 高雄市府揭「不跟進」原因

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市學生營養午餐維持收費，但今年起挹注4.5億元讓學校午餐持續使用國產可溯源食材。記者徐白櫻／攝影
少子化壓力下，愈來愈多縣市家長免負擔學生營養午餐台北市長蔣萬安宣布今年起台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費。外界關心高雄能否跟進，高市教育局表示，本市學校午餐維持使用者付費原則，家境困難的孩子給予全額補助，將教育經費將用在對孩子最有意義的項目，避免排擠其他教育政策經費。

針對免費營養午餐一事，高市教育局也說明，國民教育法規定學校辦理午餐為代收代辦費事項，教育部曾於99年度增編特別預算29億元，全國實施國中小學免費午餐，但後續遭監察院糾正，目前多數縣市回復使用者付費原則。

教育局說，高市目前訂有學校午餐收費基準及每2年檢討午餐費基準，113學年度起編列1億4千萬元補助每生每餐4元費用，另114學年度起每年編列5800萬元補助國小階段學童每週飲用一次乳品。

此外，為確保學校午餐使用三章1Q食材，今年高雄市也自籌經費挹注4.5億元讓學校午餐持續使用國產可溯源食材，讓家長不增加負擔也持續維持學校午餐品質。

教育局強調，陳其邁市長非常重視學校教育與孩子的成長發展，對於相關教育資源會從效率、必要性以及公平性來思考，做整體教育資源的評估。為加速建構智慧校園，高市府全額自籌4.5億元，2026年4月底前完成三級學校5000間普通教室及分散式資源班教室大型觸控螢幕建置，全面打造符合數位教學需求的互動式智慧教室。

學校午餐 教育局 營養午餐 陳其邁 高雄市 台北

