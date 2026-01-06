北市宣布中小學營養午餐全面免費 高雄市府揭「不跟進」原因

少子化壓力下，愈來愈多縣市家長免負擔學生營養午餐，台北市長蔣萬安宣布今年起台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費。外界關心高雄能否跟進，高市教育局表示，本市學校午餐維持使用者付費原則，家境困難的孩子給予全額補助，將教育經費將用在對孩子最有意義的項目，避免排擠其他教育政策經費。

針對免費營養午餐一事，高市教育局也說明，國民教育法規定學校辦理午餐為代收代辦費事項，教育部曾於99年度增編特別預算29億元，全國實施國中小學免費午餐，但後續遭監察院糾正，目前多數縣市回復使用者付費原則。

教育局說，高市目前訂有學校午餐收費基準及每2年檢討午餐費基準，113學年度起編列1億4千萬元補助每生每餐4元費用，另114學年度起每年編列5800萬元補助國小階段學童每週飲用一次乳品。

此外，為確保學校午餐使用三章1Q食材，今年高雄市也自籌經費挹注4.5億元讓學校午餐持續使用國產可溯源食材，讓家長不增加負擔也持續維持學校午餐品質。

教育局強調，陳其邁市長非常重視學校教育與孩子的成長發展，對於相關教育資源會從效率、必要性以及公平性來思考，做整體教育資源的評估。為加速建構智慧校園，高市府全額自籌4.5億元，2026年4月底前完成三級學校5000間普通教室及分散式資源班教室大型觸控螢幕建置，全面打造符合數位教學需求的互動式智慧教室。