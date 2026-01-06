高雄民進黨議員下屆拚過半 最後4選區提名席次今天曝光

民進黨高雄市黨部今天公布市議員選舉第二階段提名席次，三民區、前鎮小港區和林園大寮區均提名3席、鳳山區提名5席。高市議員應選65席，2026年民進黨市議員建議提名席次已全數確定，不含原住民選區，總計提名34席。

民進黨高市黨部11月18日執委會議通過第一階段議員提名席次，除原住民選區外，11個選區內有7個選區提名底定，三民區、鳳山區、前鎮小港區及林園大寮區尚未達成共識，最後提名席次今天終於確定，其中三民區為地方盛傳的3+1+1模式，有利於副議長曾俊傑、無黨籍張博洋。

高市黨部指出，今日召開執行委員會議，會中通過鳳山區及前鎮小港區市議員提名席次規畫，連同先前兩次執委會議已通過席次，總計34席。

黨部主委黃文益表示，高雄市議會應選席次65席，本次建議提名34席，以過半為原則，展現民進黨全力迎戰2026年大選的決心與氣勢。建議提名席次依程序送交民進黨中央審議確認，各選區提名席次如下，

第一選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林）建議提名2席。第二選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）建議提名2席。第三選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）建議提名3席，含1席婦保。第四選區（左營、楠梓）建議提名4席，含1席婦保。第五選區（大社、仁武、鳥松、大樹）建議提名4席，含1席婦保。