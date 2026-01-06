快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄民進黨議員下屆拚過半 最後4選區提名席次今天曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高市黨部主委黃文益宣布，不含原住民選區，下屆議員總計提名34席。圖／高市黨部提供
民進黨高市黨部主委黃文益宣布，不含原住民選區，下屆議員總計提名34席。圖／高市黨部提供

民進黨高雄市黨部今天公布市議員選舉第二階段提名席次，三民區、前鎮小港區和林園大寮區均提名3席、鳳山區提名5席。高市議員應選65席，2026年民進黨市議員建議提名席次已全數確定，不含原住民選區，總計提名34席。

民進黨高市黨部11月18日執委會議通過第一階段議員提名席次，除原住民選區外，11個選區內有7個選區提名底定，三民區、鳳山區、前鎮小港區及林園大寮區尚未達成共識，最後提名席次今天終於確定，其中三民區為地方盛傳的3+1+1模式，有利於副議長曾俊傑、無黨籍張博洋

高市黨部指出，今日召開執行委員會議，會中通過鳳山區及前鎮小港區市議員提名席次規畫，連同先前兩次執委會議已通過席次，總計34席。

黨部主委黃文益表示，高雄市議會應選席次65席，本次建議提名34席，以過半為原則，展現民進黨全力迎戰2026年大選的決心與氣勢。建議提名席次依程序送交民進黨中央審議確認，各選區提名席次如下，

第一選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林）建議提名2席。第二選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）建議提名2席。第三選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）建議提名3席，含1席婦保。第四選區（左營、楠梓）建議提名4席，含1席婦保。第五選區（大社、仁武、鳥松、大樹）建議提名4席，含1席婦保。

第六選區（鼓山、旗津、鹽埕）建議提名2席。第七選區（三民）建議提名3席，含1席婦保。第八選區（新興、前金、苓雅）建議提名3席，含1席婦保。第九選區（鳳山）建議提名5席，含1席婦保。第十選區（前鎮、小港）建議提名3席，含1席婦保。第十一選區（林園、大寮）建議提名3席，含1席婦保。

2026年民進黨市議員建議提名席次已全數確定，不含原住民選區，總計提名34席。記者徐白櫻／翻攝
2026年民進黨市議員建議提名席次已全數確定，不含原住民選區，總計提名34席。記者徐白櫻／翻攝

民進黨 高雄市 岡山 張博洋 黃文益 曾俊傑

延伸閱讀

邁向高科技智慧城市 高雄亞灣爭取設置School 42有譜

TPBL／海神聯名高雄潮牌 隊長拍宣傳照帥一波

林宜瑾塗銷兩國論？她酸：大前輩撐7天 賴系竟不到72小時

民進黨：藍白急開國安後門 離島恐成洗產地破口

相關新聞

金酒高層異動拍板 王中聖升任總經理、丁丞康轉戰廈門

金門酒廠實業股份有限公司與金門酒廠（廈門）貿易有限公司今日分別召開董事會，通過重要人事案，由總公司原行政副總經理王中聖升...

高雄民進黨議員下屆拚過半 最後4選區提名席次今天曝光

民進黨高雄市黨部今天公布市議員選舉第二階段提名席次，三民區、前鎮小港區和林園大寮區均提名3席、鳳山區提名5席。高市議員應...

影／不讓病人多受一次苦 屏基團隊化身發明家 創新成果申請專利

屏東基督教醫院品質改善成果，近期在全台各項醫療品質競賽中囊括17項獎項，將臨床經驗轉化為創新解方，申請專利。院長吳榮州說...

少子化毛孩角色吃重 全台首家「母嬰x寵物」旗艦店插旗高雄

少子化與高齡化雙重衝擊，母嬰用品產業近年成長受限，但飼育毛小孩的風氣盛行，反而拓展市場面向，知名嬰童品牌Nuna結合寵物...

把愛送上餐桌 金門家扶籌募200份年菜陪弱勢家庭過好年

農曆新年腳步將近，家家戶戶忙著張羅年節團圓飯，但對部分弱勢家庭而言，年夜飯卻成了一項沉重負擔。為讓扶助家庭在春節期間也能...

不打折不賣咖啡 三餘書店鍾尚樺談未來書店「讓賣書成為好玩的事」

三餘書店賣書不打折、不賣咖啡餐飲，卻是高雄最成功的獨立書店，一年辦兩百多場活動、策劃廿多條走讀路線，甚至投資「聽海湧」、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。