邁向高科技智慧城市 高雄亞灣爭取設置School 42有譜

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會今天舉辦「高雄市42學校設立可行性評估」公聽會，邀請學界與市府局處交換意見。記者徐白櫻／攝影
高雄轉型半導體科技產業重鎮，議員黃柏霖爭取設置風行全球的程式學院School 42 in Taiwan，亞洲已有日韓、新加坡等地設置，新型態學校強調自學及同儕學習，沒有老師、不用收費、也不給文憑，但會為高雄培養更多軟體人才的即戰力。經發局表示，數位發展部評估規畫中，已前往香蕉碼頭、棧貳庫等地會勘場地，會努力爭取。

台積電高雄P1廠量產後，高雄正式成為2奈米製程的重要基地。高市議會今天舉辦「高雄市42學校設立可行性評估」公聽會，邀請學界與市府局處對話。議員黃柏霖指出，School 42由法國網路大亨澤維爾･尼爾（Xavier Niel）2013年在巴黎創立，不需要學費也沒有老師，學生需要透過解決任務的方式來累積程式能力，全球29個國家共設立52個分校。

樹科大資訊管理系特聘教授溫嘉榮指出，台灣硬體強、軟體能力要跟上，台積電全球2奈米生產最大基地在高雄，也正往1.4奈米方向邁進，未來人力的培養很重要；School 42的概念適合台灣，需具備英語、數學、運算思維等能力，若順利設置會往智慧城推動一步。

中山大學政治經濟系教授張其祿表示，School 42有其發展背景，創辦人澤維爾･尼爾有感於法國學費太貴，很多人沒機會進入高等教育，希望打破念書太貴情況下創辦，這種學校太夯了，雖不給文憑想讀的人很多，要一關一關通過不容易，快則18個月、慢則5年可完成，但是國外做法不能完全搬過來台灣，未來可從台積電等高科技公司獲得資金支持，利用閒置學校辦學。

經發局招商處長陳杏怡說，高雄從傳統製造業轉換成科技製造，業界需要軟體人才的即戰力，這種程式設計學校對企業求才有很大助益，需要獨立場域、24小時開放、衛浴及餐飲等設置條件，上月初數位發展部進行場地探勘，空中大學、香蕉碼頭、棧貳庫及棧陸庫等地都有考量進去。

高市議會今天舉辦「高雄市42學校設立可行性評估」公聽會，邀請學界與市府局處交換意見。記者徐白櫻／攝影
高市議會今天舉辦「高雄市42學校設立可行性評估」公聽會，圖為AI生成的圖片。記者徐白櫻／攝影
