金酒高層異動拍板 王中聖升任總經理、丁丞康轉戰廈門

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門酒廠實業股份有限公司與金門酒廠廈門貿易有限公司今日分別召開董事會，通過重要人事案，由總公司原行政副總經理王中聖升任總經理，原總經理丁丞康則改派出任廈門分公司總經理。記者蔡家蓁／攝影
金門酒廠實業股份有限公司與金門酒廠廈門貿易有限公司今日分別召開董事會，通過重要人事案，由總公司原行政副總經理王中聖升任總經理，原總經理丁丞康則改派出任廈門分公司總經理。記者蔡家蓁／攝影

金門酒廠實業股份有限公司與金門酒廠（廈門）貿易有限公司今日分別召開董事會，通過重要人事案，由總公司原行政副總經理王中聖升任總經理，原總經理丁丞康則改派出任廈門分公司總經理，相關人事今日起生效。此一調整，正值金酒大陸市場重新布局之際，外界高度關注其後續影響。

據了解，王中聖上任後，首要任務是穩定金酒體制，讓業績回歸穩定發展，兼顧地區盤商與民眾權益，包括家戶配售酒價格回穩；同時他也將加強與廈門分公司的合作，協助新任大陸總經銷商共同拓展市場，盼逐步重建大陸銷售動能。

王中聖現年43歲，畢業於國立金門大學國際暨大陸事務學系碩士，早年曾任蘋果日報駐金門記者，2014年獲縣長陳福海延攬進入縣府團隊，先後出任觀光處處長、民政處處長、縣長室機要秘書、大陸事務辦公室副主任及工商發展投資策進會總幹事等職務。

陳福海這次「回鍋」選上縣長後，王中聖轉趨低調，僅出任金門縣長室機要秘書，去年1月升任縣府綜合發展處處長，10月再調任金酒總公司行政副總，短短一年內再度升任總經理，仕途與職涯發展備受矚目。

對此，金門李姓酒商私下分析，王中聖接任有助於緩和金酒與在地酒商之間的緊張關係，認為其行事風格相對柔軟，擅長「以柔克剛」，未來對外的溝通，可望更為順暢；不過也有酒商坦言，在整體市場環境未見明顯改善下，短期內金酒營業額恐難有大幅起色。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金酒公司今天通過重要人事案，由總公司原行政副總經理王中聖升任總經理，圖為王中聖接待外賓。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司今天通過重要人事案，由總公司原行政副總經理王中聖升任總經理，圖為王中聖接待外賓。記者蔡家蓁／攝影
媒體人出身的王中聖今天升任金酒公司總經理，外界認為，王中聖接任有助於緩和金酒與在地酒商之間的緊張關係，認為其行事風格相對柔軟，未來對外的溝通，可望更為順暢。記者蔡家蓁／攝影
媒體人出身的王中聖今天升任金酒公司總經理，外界認為，王中聖接任有助於緩和金酒與在地酒商之間的緊張關係，認為其行事風格相對柔軟，未來對外的溝通，可望更為順暢。記者蔡家蓁／攝影

金門 陳福海 廈門

相關新聞

金酒高層異動拍板 王中聖升任總經理、丁丞康轉戰廈門

金門酒廠實業股份有限公司與金門酒廠（廈門）貿易有限公司今日分別召開董事會，通過重要人事案，由總公司原行政副總經理王中聖升...

影／不讓病人多受一次苦 屏基團隊化身發明家 創新成果申請專利

屏東基督教醫院品質改善成果，近期在全台各項醫療品質競賽中囊括17項獎項，將臨床經驗轉化為創新解方，申請專利。院長吳榮州說...

少子化毛孩角色吃重 全台首家「母嬰x寵物」旗艦店插旗高雄

少子化與高齡化雙重衝擊，母嬰用品產業近年成長受限，但飼育毛小孩的風氣盛行，反而拓展市場面向，知名嬰童品牌Nuna結合寵物...

把愛送上餐桌 金門家扶籌募200份年菜陪弱勢家庭過好年

農曆新年腳步將近，家家戶戶忙著張羅年節團圓飯，但對部分弱勢家庭而言，年夜飯卻成了一項沉重負擔。為讓扶助家庭在春節期間也能...

不打折不賣咖啡 三餘書店鍾尚樺談未來書店「讓賣書成為好玩的事」

三餘書店賣書不打折、不賣咖啡餐飲，卻是高雄最成功的獨立書店，一年辦兩百多場活動、策劃廿多條走讀路線，甚至投資「聽海湧」、...

文化辦桌辦進衛武營舞台 文化部TT之夜揭曉Taiwan Top年度最佳團隊

文化部5日晚間於衛武營國家藝術文化中心舉辦首次「TT之夜」年度交流活動，文化部長李遠與114年度Taiwan Top的演...

