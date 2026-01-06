金酒高層異動拍板 王中聖升任總經理、丁丞康轉戰廈門

金門酒廠實業股份有限公司與金門酒廠（廈門）貿易有限公司今日分別召開董事會，通過重要人事案，由總公司原行政副總經理王中聖升任總經理，原總經理丁丞康則改派出任廈門分公司總經理，相關人事今日起生效。此一調整，正值金酒大陸市場重新布局之際，外界高度關注其後續影響。

據了解，王中聖上任後，首要任務是穩定金酒體制，讓業績回歸穩定發展，兼顧地區盤商與民眾權益，包括家戶配售酒價格回穩；同時他也將加強與廈門分公司的合作，協助新任大陸總經銷商共同拓展市場，盼逐步重建大陸銷售動能。

王中聖現年43歲，畢業於國立金門大學國際暨大陸事務學系碩士，早年曾任蘋果日報駐金門記者，2014年獲縣長陳福海延攬進入縣府團隊，先後出任觀光處處長、民政處處長、縣長室機要秘書、大陸事務辦公室副主任及工商發展投資策進會總幹事等職務。

陳福海這次「回鍋」選上縣長後，王中聖轉趨低調，僅出任金門縣長室機要秘書，去年1月升任縣府綜合發展處處長，10月再調任金酒總公司行政副總，短短一年內再度升任總經理，仕途與職涯發展備受矚目。

對此，金門李姓酒商私下分析，王中聖接任有助於緩和金酒與在地酒商之間的緊張關係，認為其行事風格相對柔軟，擅長「以柔克剛」，未來對外的溝通，可望更為順暢；不過也有酒商坦言，在整體市場環境未見明顯改善下，短期內金酒營業額恐難有大幅起色。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康