影／不讓病人多受一次苦 屏基團隊化身發明家 創新成果申請專利

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏基檢驗科說明發想，「ColorCue導檢架」採用「一格一色」視覺化設計，清楚引導正確採檢順序，有效降低急診高壓環境下人為錯誤。圖／屏基提供
屏基檢驗科說明發想，「ColorCue導檢架」採用「一格一色」視覺化設計，清楚引導正確採檢順序，有效降低急診高壓環境下人為錯誤。圖／屏基提供

屏東基督教醫院品質改善成果，近期在全台各項醫療品質競賽中囊括17項獎項，將臨床經驗轉化為創新解方，申請專利。院長吳榮州說，獲獎不只是榮耀，是對醫院長期落實「以病人為中心」理念的肯定。跨部門合作與創新思維，回應民眾最在意醫療痛點，醫療品質落實在每次照護細節。 

分秒必爭急診室，檢體品質攸關診斷正確與治療時效。檢體若發生溶血，須重新採血，會讓病人承受重複挨針不適，也可能延誤後續處置。屏基檢驗科與急診護理人員組成跨部門品質改善團隊，運用品管圈（QCC）手法，從數據分析、問卷、魚骨圖、柏拉圖及真因驗證，找出急診生化檢體溶血關鍵原因，研發全國首創、甚至具國際前瞻性改善工具。

屏基檢驗科表示，「ColorCue導檢架」採用「一格一色」視覺化設計，清楚引導正確採檢順序，有效降低急診高壓環境下人為錯誤。「e-mixer血液檢體混合器」是床邊可攜式自動混合裝置，靈感來自手機充電，放置檢體即可完成均勻混合，減少人工搖晃造成變異。

屏基指出，這兩項成果皆已申請專利，在台灣醫療品質協會2025年品質改善成果競賽獲金品獎與創新獎，勇奪2025年國際品管圈大會（ICQCC）金獎及高雄國際發明暨設計展金牌獎。

團隊也推出「屏基採檢一卡通提醒卡」，結合「AI虛擬小薰醫檢師E-Learning教材」，以動畫與虛擬角色翻轉教學，深化護理師與醫檢師對正確採血流程理解，優化資訊系統。屏基行政副院長黃雅芳指出，專案推行後，急診生化檢體溶血退件率由3.5%下降至1.94%，每年為醫院節省超過1300萬元的人力與耗材成本，兼顧醫療品質與經營效益。

 獲台灣醫療品質協會2025年品質改善成果競賽銀品獎的血液透析室團隊，針對採檢完整率全面革新，開發「綠透試管袋」與「人像辨識卡」，採檢完整率從50.5%提升至97.1%。屏基內科主任徐禮平說，減少洗腎病人重複採檢負擔，降低透析過程中血液流失，讓照護更安全、更精準。

 預防保健，屏基護理部長朱淑媛說，彈性篩檢站、自動長期追蹤系統、雙軌醫護提醒機制與簡訊通知，屏基將成人B、C型肝炎篩檢達成率從10.9%提升至44.8%，強化社區肝病防治網絡。外科加護病房導入「紅黃綠燈視覺化管理」與非侵入性排尿訓練，將留置導尿管使用率由81.5%降至67.9%，表現優於同級醫院平均值，降低泌尿道感染風險。

 屏基急重症副院長黃偉春說，品質改善初衷不是為得獎，是為每名病人，讓每次檢驗更準確、照護更安全，看似微小改變，累積起來就是守護病人安全與推動醫療永續（ESG）關鍵力量。

屏東基督教醫院品質改善成果，近期在全台各項醫療品質競賽中囊括17項獎項。圖／屏基提供
屏東基督教醫院品質改善成果，近期在全台各項醫療品質競賽中囊括17項獎項。圖／屏基提供
屏基團隊研發的「e-mixer血液檢體混合器」是床邊可攜式自動混合裝置，靈感來自手機充電，放置檢體即可完成均勻混合，減少人工搖晃造成變異。圖／屏基提供
屏基團隊研發的「e-mixer血液檢體混合器」是床邊可攜式自動混合裝置，靈感來自手機充電，放置檢體即可完成均勻混合，減少人工搖晃造成變異。圖／屏基提供
屏基檢驗科獲得金獎肯定。圖／屏基提供
屏基檢驗科獲得金獎肯定。圖／屏基提供

病人 團隊 篩檢站

