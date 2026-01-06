快訊

少子化毛孩角色吃重 全台首家「母嬰x寵物」旗艦店插旗高雄

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
隨著家庭結構轉變，愈來愈多民眾將毛孩視為家人，也創造市場需求。記者王昭月／攝影
隨著家庭結構轉變，愈來愈多民眾將毛孩視為家人，也創造市場需求。記者王昭月／攝影

少子化與高齡化雙重衝擊，母嬰用品產業近年成長受限，但飼育毛小孩的風氣盛行，反而拓展市場面向，知名嬰童品牌Nuna結合寵物汽座品牌Tavo逆勢布局，選在高雄開設全台首間「母嬰×寵物」複合式精品旗艦店，刷新體驗。

隨著家庭結構轉變，愈來愈多民眾將毛孩視為家人，據業者觀察，現代家庭不再只圍繞孩子，而是孩子與毛孩並重，反而催生新的市場需求。Nuna與Tavo「雙品牌」相中這波消費潛力，攜手從產品設計、空間規劃到服務體驗全面整合，打造「母嬰x寵物」全新業態。

不同於傳統百貨型母嬰通路，這家旗艦店以街邊店形式落腳高雄，由母嬰零售龍頭奇哥集團協力營運，店內同時設有哺乳室、尿布台，並納入寵物友善設計，規畫毛孩遊戲與飲水空間。

奇哥集團董事長陶世恩表示，現在的消費者對家人的定義已經不太一樣了。以前可能是寶寶，但現在有越來越多的飼主，也會視寵物為家人。少子化之下，寶寶越來越少、越來越珍貴，毛孩在家庭也占不可或缺角色，因此嬰童與寵物用品市場越來越大，品質需求也拉升。

他指出，這次選在高雄開設首家複合式旗艦店，主要因為高雄是一個慢步調且非常溫暖的城市，而小家庭及有寵物飼主比例也越來越高，因此這裡適合同時帶著寶寶或寵物一起來體驗，這是創店的初衷，如果這個模式成功，和消費者互動良好，也會考慮在其他縣市布局。

國際嬰童精品品牌Nuna結合寵物汽座品牌Tavo逆勢布局，選在高雄開設全台首間「母嬰×寵物」複合式精品旗艦店，刷新體驗。記者王昭月／攝影
國際嬰童精品品牌Nuna結合寵物汽座品牌Tavo逆勢布局，選在高雄開設全台首間「母嬰×寵物」複合式精品旗艦店，刷新體驗。記者王昭月／攝影
Nuna與Tavo逆勢布局，選在高雄開設全台首間「母嬰×寵物」複合式精品旗艦店，刷新體驗。記者王昭月／攝影
Nuna與Tavo逆勢布局，選在高雄開設全台首間「母嬰×寵物」複合式精品旗艦店，刷新體驗。記者王昭月／攝影

