把愛送上餐桌 金門家扶籌募200份年菜陪弱勢家庭過好年

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為讓扶助家庭在春節期間也能感受團圓溫度，金門家扶中心即日起發起「把愛送上餐桌—年菜募集行動」，號召社會大眾、企業團體共同響應，陪伴弱勢兒少迎接新年。圖／金門家扶中心提供
農曆新年腳步將近，家家戶戶忙著張羅年節團圓飯，但對部分弱勢家庭而言，年夜飯卻成了一項沉重負擔。為讓扶助家庭在春節期間也能感受團圓溫度，金門家扶中心即日起發起「把愛送上餐桌—年菜募集行動」，號召社會大眾、企業團體共同響應，陪伴弱勢兒少迎接新年。

金門家扶長期服務經濟弱勢、單親、隔代教養及照顧壓力沉重的家庭，許多家長平日已竭盡心力維持基本生活開銷，面對年節採買與額外支出，只能選擇簡單度過。為讓孩子們在除夕夜也能感受過年的氣氛，今年家扶預計籌措200份年菜，因應近年物價上漲，每份年菜金額調整為2500元，盼為家庭添上一桌更豐盛、溫暖的團圓餐。

家扶中心指出，本次年菜募集行動延續「無窮世代」理念，聚焦弱勢兒少生活穩定與家庭支持，希望透過貼近生活的實際行動，在重要節日給予家庭陪伴與力量；年菜將由社工親手送至扶助家庭，把社會各界的愛心化為一道道熱騰騰的年夜佳餚。

就讀國小的小恩，來自經濟弱勢家庭，家中照顧與經濟重擔全由母親一肩扛起；每到過年，小恩最期待的，就是能和家人圍坐餐桌，吃上一頓有「年味」的團圓飯。過去在家扶年菜的陪伴下，一家人得以品嚐雞肉、魚肉等菜色，讓原本簡單的年節多了一份溫暖，小恩也向社會大眾表達由衷感謝。

金門家扶中心主任洪依帆表示，雖已有部分單位與民眾在年初主動響應，但年菜募集仍有缺口，期盼更多社會力量加入。她強調，每一份年菜不僅是一餐溫飽，更是一份關懷與祝福，讓扶助兒童與家人在除夕夜感受團圓的溫度，迎接充滿希望的新年。年菜募集相關資訊可洽金門家扶中心，專線082-326139（蔡小姐）。

金門家扶中心即日起發起「把愛送上餐桌—年菜募集行動」，號召社會大眾、企業團體共同響應，陪伴弱勢兒少迎接新年。圖／金門家扶中心提供
