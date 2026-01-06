文化辦桌辦進衛武營舞台 文化部TT之夜揭曉Taiwan Top年度最佳團隊

文化部5日晚間於衛武營國家藝術文化中心舉辦首次「TT之夜」年度交流活動，文化部長李遠與114年度Taiwan Top的演藝團隊齊聚一堂，並揭曉頒發總金額500萬元的獎勵金給16組「Taiwan Top年度最佳團隊」。衛武營戲劇院搖身一變成為充滿人情味的在地文化辦桌現場，藝術工作者則卸下表演者的身份，齊聚在最熟悉的舞台上圍爐，衛武營藝術總監簡文彬還搞笑演出「衛武營小天鵝」。

文化部表示，為建構表演藝術健全生態系，文化部持續透過「台灣品牌團隊」、「Taiwan Top演藝團隊」及「地方傑出團隊」的金三角補助計畫，支持團隊穩定營運與藝術創發。114年度除加強補助力道，文化部也委託國家文化藝術基金會辦理「Taiwan Top演藝團隊年度獎勵計畫」，邀集評審團透過演出評鑑、到團訪視、年度營運觀察，以及團隊在藝術創發及形式表現上的獨特性與年度亮點，如國際鏈結、票房表現、觀眾拓展等面向綜合考量，從獲補助的94個團隊中，選出16組年度最佳團隊，頒發給總額500萬元的加碼獎勵金。

對於今日TT之夜特別以辦桌形式呈現，文化部長李遠表示，因為表演藝術的人都很喜歡熱鬧，就像他最喜歡的辦桌一樣，期待在持續的資源投注下，「台灣的文化產業都能非常熱鬧」。他幽默表示:「假如預算多一點，未來也許可以成為一個3天2夜的狂歡」。

李遠也於現場宣布，今年將再加碼500萬元，亦即將發給Taiwan Top團隊加碼獎勵金共1000萬元。文化部也將辦理大型表演藝術嘉年華活動，邀請國際團隊與臺灣團隊共創、共製節目；也期盼讓更多的團隊站上世界舞台，與國際交流。