聽新聞
0:00 / 0:00

文化辦桌辦進衛武營舞台 文化部TT之夜揭曉Taiwan Top年度最佳團隊

聯合報／ 記者陳宛茜／高雄即時報導
文化部5日晚間於衛武營國家藝術文化中心舉辦首次「TT之夜」年度交流活動，衛武營藝術總監簡文彬(右二)搞笑演出「衛武營小天鵝」。記者陳宛茜／攝影
文化部5日晚間於衛武營國家藝術文化中心舉辦首次「TT之夜」年度交流活動，衛武營藝術總監簡文彬(右二)搞笑演出「衛武營小天鵝」。記者陳宛茜／攝影

文化部5日晚間於衛武營國家藝術文化中心舉辦首次「TT之夜」年度交流活動，文化部長李遠與114年度Taiwan Top的演藝團隊齊聚一堂，並揭曉頒發總金額500萬元的獎勵金給16組「Taiwan Top年度最佳團隊」。衛武營戲劇院搖身一變成為充滿人情味的在地文化辦桌現場，藝術工作者則卸下表演者的身份，齊聚在最熟悉的舞台上圍爐，衛武營藝術總監簡文彬還搞笑演出「衛武營小天鵝」。

文化部表示，為建構表演藝術健全生態系，文化部持續透過「台灣品牌團隊」、「Taiwan Top演藝團隊」及「地方傑出團隊」的金三角補助計畫，支持團隊穩定營運與藝術創發。114年度除加強補助力道，文化部也委託國家文化藝術基金會辦理「Taiwan Top演藝團隊年度獎勵計畫」，邀集評審團透過演出評鑑、到團訪視、年度營運觀察，以及團隊在藝術創發及形式表現上的獨特性與年度亮點，如國際鏈結、票房表現、觀眾拓展等面向綜合考量，從獲補助的94個團隊中，選出16組年度最佳團隊，頒發給總額500萬元的加碼獎勵金。

對於今日TT之夜特別以辦桌形式呈現，文化部長李遠表示，因為表演藝術的人都很喜歡熱鬧，就像他最喜歡的辦桌一樣，期待在持續的資源投注下，「台灣的文化產業都能非常熱鬧」。他幽默表示:「假如預算多一點，未來也許可以成為一個3天2夜的狂歡」。

李遠也於現場宣布，今年將再加碼500萬元，亦即將發給Taiwan Top團隊加碼獎勵金共1000萬元。文化部也將辦理大型表演藝術嘉年華活動，邀請國際團隊與臺灣團隊共創、共製節目；也期盼讓更多的團隊站上世界舞台，與國際交流。

獲獎團隊在辦桌中一一揭曉。高雄市管樂團、驫舞劇場、臺北木偶劇團、河床劇團4團獲得「Taiwan Top年度最佳團隊」50萬元獎勵金。對位室內樂團、翃舞製作、身聲劇場、榮興客家採茶劇團、財團法人台北愛樂文教基金會、微光製造、義興閣掌中劇團、FOCASA馬戲團、烏犬劇場、故事工廠、薪傳歌仔戲劇團、唱歌集音樂劇場12組團隊，獲得25萬元獎勵金。

文化部長李遠（左5）揭曉「Taiwan Top年度最佳團隊」50萬元獎勵金獲選團隊，由高雄市管樂團、驫舞劇場、臺北木偶劇團、河床劇團獲選。圖／文化部提供
文化部長李遠（左5）揭曉「Taiwan Top年度最佳團隊」50萬元獎勵金獲選團隊，由高雄市管樂團、驫舞劇場、臺北木偶劇團、河床劇團獲選。圖／文化部提供

團隊 文化部 劇場

延伸閱讀

7名公視現任董事審查遭「團滅」 李遠：這不是羞辱，什麼才是羞辱？

第8屆公視董事選任未達法定人數 李遠表達遺憾

年度10大藝文新聞出爐 文化部預算被刪也上榜

國台交成軍80周年 李遠期許樂團跨域合作上國際

相關新聞

全年中度汙染 「誰敢在高雄鳳山溪玩水」

高雄市鳳山溪上游工廠密布、違規排放頻繁，水質長期不佳，死魚蚊蟲多。沿線用戶汙水接管率雖達6成，但議員批，依現行接管速度恐...

不打折不賣咖啡 三餘書店鍾尚樺談未來書店「讓賣書成為好玩的事」

三餘書店賣書不打折、不賣咖啡餐飲，卻是高雄最成功的獨立書店，一年辦兩百多場活動、策劃廿多條走讀路線，甚至投資「聽海湧」、...

文化辦桌辦進衛武營舞台 文化部TT之夜揭曉Taiwan Top年度最佳團隊

文化部5日晚間於衛武營國家藝術文化中心舉辦首次「TT之夜」年度交流活動，文化部長李遠與114年度Taiwan Top的演...

高市府退休高官曾迫使下屬當眾下跪認錯 名字竟高掛反霸凌人才庫

國民黨立委柯志恩今早開記者會砲轟高雄市府袒護自己人，社會大眾在檢察官起訴後才知道衛生局有離譜的性侵案發生，另外心衛中心曾...

小心濕冷天氣 高雄區農改場提醒農友多留意病害防治

近日受大陸冷氣團影響，高屏地區明顯氣溫驟降，局部地區有短暫雨，田區環境濕度高，高雄區農業改良場（簡稱高雄農改場）請農友留...

高雄社區活動中心違建多 修繕補助卡關

高雄全市有285處社區活動中心，但有218處無使照、建照，許多社區據點沒有電梯、廁所老舊、漏水嚴重及牆面脫落斑駁，社區向...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。