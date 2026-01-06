聽新聞
特殊寵物認養 先自我評估

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
去年9月屏東縣九如鄉民眾拾獲浣熊，已由宜縣一家動物園認養。圖／屏縣農業處提供
去年9月屏東縣九如鄉民眾拾獲浣熊，已由宜縣一家動物園認養。圖／屏縣農業處提供

「排水溝有隻擬鱷龜」、「派出所有民眾撿到山羊」、「路上有浣熊出沒」！屏東縣農業處動物保護科接獲民眾通報的特殊寵物五花八門，雖然最終都會媒合認領認養，但農業處提醒民眾飼養特殊寵物前要先自我評估，重要的是不要隨意棄養。

有民眾在屏東路邊撿到黑色山羊，送到派出所。記者劉星君／攝影
有民眾在屏東路邊撿到黑色山羊，送到派出所。記者劉星君／攝影
屏東縣動物之家野生動物救傷中心收容民眾撿到的各種特殊寵物，近期有雞、鵝、鴨，兔和具攻擊性擬鱷龜，先前還有民眾在路上發現浣熊。其中黑色山羊是66歲楊姓縣民往佳冬鄉泉水溝游泳池途中撿到，送到派出所再通報農業處。還有人在大排水溝發現擬鱷龜，去年9月九如鄉九如路3段則有民眾發現遊蕩的浣熊。

動保科長李繼雅說，被拾獲的這些動物入所後，會在全國動物收容網站系統公告，媒合飼主給牠們第二個家。其中浣熊詢問度最高，一公告至少10多通洽詢電話，不過農業部去年已預告禁止飼養浣熊。另有些寵物具攻擊性，流落野外可能會造成台灣原生動物危害，民眾要審慎評估自身飼養能力，再決定是否飼養。

屏東縣動物之家總收容數量850隻，現階段入所數狗有300多隻、貓80多隻。2023年起3年陸續出養625隻、653隻、579隻。李繼雅說，認養特殊寵物須滿18歲且有穩定收入，須上動物保護法簡介及案例分享兩集線上課程，並有合適的飼養環境，認養後會追蹤6個月。

