全年中度汙染 「誰敢在高雄鳳山溪玩水」

高雄市鳳山溪上游工廠密布、違規排放頻繁，水質長期不佳，死魚蚊蟲多。沿線用戶汙水接管率雖達6成，但議員批，依現行接管速度恐需14年才能完成全區接管，且去年全河段監測皆為中度汙染，質疑市府水質改善成效有限。

水利局說，去年爭取1.11億元推動鳳山圳上游汙水專管截流，在工廠排水下游端側溝設5處截流，近99家工廠納汙水下水道系統，送至鳳山水資源中心處理；另爭取8573萬元提升鳳山圳水質淨化場功能，增設暫存槽、化學混凝槽等異常水處理設施，減少對滯洪池影響，也確保汙染不致向下游擴散。

鳳山溪近年汙染事件頻傳，去年11月富田橋南、北兩側溪水連續多日被發現有電鍍廠將酸鹼值高達1.88的墨綠色強酸水排入，富田橋北側涵洞也遭建商抽取地下水清洗物品後排入，導致溪水濁黃。前年上游一間豆漿工廠也查獲偷排廢水，高達5千隻魚死亡。

經查，鳳山溪汙染源84%至95%來自民生汙水，5至15.5%為事業廢水，但至去年全流域汙水下水道接管率僅62.45%，已接管戶數9萬6336戶，未接管有5萬7925戶。議員鄭安秝說，去年度僅新增4097戶，依此速度至少要14年才能完成接管，「愛河水質好到能划龍舟，但有人敢在鳳山溪玩水嗎」？

議員林智鴻指去年3月⾄6⽉，鳳⼭溪全河段監測點數據皆為中度汙染，市府斥資近2億元改善鳳⼭溪⽔質，相關⼯程於當年底已完成，今年度應達到「單⽉全河段無中度汙染」的⽔準。

水利局表示，鳳山圳水質監測將整合CCTV預警系統，新增7處即時影像及自動水質監測，採取智慧化控制，一旦監測水質異常，會自動關閉截流站閘門，通報環保局展開稽查。