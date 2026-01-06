聽新聞
0:00 / 0:00

全年中度汙染 「誰敢在高雄鳳山溪玩水」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市鳳山溪沿線用戶汙水接管率去年達6成，但上游工廠林立，常違規排放，導致水質長期不佳，溪水變色頻繁、散發惡臭，造成死魚蚊蟲困擾。圖／高雄市水利局提供
高雄市鳳山溪沿線用戶汙水接管率去年達6成，但上游工廠林立，常違規排放，導致水質長期不佳，溪水變色頻繁、散發惡臭，造成死魚蚊蟲困擾。圖／高雄市水利局提供

高雄市鳳山溪上游工廠密布、違規排放頻繁，水質長期不佳，死魚蚊蟲多。沿線用戶汙水接管率雖達6成，但議員批，依現行接管速度恐需14年才能完成全區接管，且去年全河段監測皆為中度汙染，質疑市府水質改善成效有限。

水利局說，去年爭取1.11億元推動鳳山圳上游汙水專管截流，在工廠排水下游端側溝設5處截流，近99家工廠納汙水下水道系統，送至鳳山水資源中心處理；另爭取8573萬元提升鳳山圳水質淨化場功能，增設暫存槽、化學混凝槽等異常水處理設施，減少對滯洪池影響，也確保汙染不致向下游擴散。

鳳山溪近年汙染事件頻傳，去年11月富田橋南、北兩側溪水連續多日被發現有電鍍廠將酸鹼值高達1.88的墨綠色強酸水排入，富田橋北側涵洞也遭建商抽取地下水清洗物品後排入，導致溪水濁黃。前年上游一間豆漿工廠也查獲偷排廢水，高達5千隻魚死亡。

經查，鳳山溪汙染源84%至95%來自民生汙水，5至15.5%為事業廢水，但至去年全流域汙水下水道接管率僅62.45%，已接管戶數9萬6336戶，未接管有5萬7925戶。議員鄭安秝說，去年度僅新增4097戶，依此速度至少要14年才能完成接管，「愛河水質好到能划龍舟，但有人敢在鳳山溪玩水嗎」？

議員林智鴻指去年3月⾄6⽉，鳳⼭溪全河段監測點數據皆為中度汙染，市府斥資近2億元改善鳳⼭溪⽔質，相關⼯程於當年底已完成，今年度應達到「單⽉全河段無中度汙染」的⽔準。

水利局表示，鳳山圳水質監測將整合CCTV預警系統，新增7處即時影像及自動水質監測，採取智慧化控制，一旦監測水質異常，會自動關閉截流站閘門，通報環保局展開稽查。

高雄 水質 河川汙染

延伸閱讀

力拚「看不見建設」 南市汙水接管普及率3月破3成

新房子標配「 第4機」不可少， 選購淨水器留意「3重點」

鳥嘴潭上游申設垃圾掩埋場 立委痛批水利署、環團怒轟南投縣府雙面人

推動智能 南市水利局明年引進智慧機器人除草

相關新聞

特殊寵物認養 先自我評估

「排水溝有隻擬鱷龜」、「派出所有民眾撿到山羊」、「路上有浣熊出沒」！屏東縣農業處動物保護科接獲民眾通報的特殊寵物五花八門...

全年中度汙染 「誰敢在高雄鳳山溪玩水」

高雄市鳳山溪上游工廠密布、違規排放頻繁，水質長期不佳，死魚蚊蟲多。沿線用戶汙水接管率雖達6成，但議員批，依現行接管速度恐...

高市府退休高官曾迫使下屬當眾下跪認錯 名字竟高掛反霸凌人才庫

國民黨立委柯志恩今早開記者會砲轟高雄市府袒護自己人，社會大眾在檢察官起訴後才知道衛生局有離譜的性侵案發生，另外心衛中心曾...

小心濕冷天氣 高雄區農改場提醒農友多留意病害防治

近日受大陸冷氣團影響，高屏地區明顯氣溫驟降，局部地區有短暫雨，田區環境濕度高，高雄區農業改良場（簡稱高雄農改場）請農友留...

高雄社區活動中心違建多 修繕補助卡關

高雄全市有285處社區活動中心，但有218處無使照、建照，許多社區據點沒有電梯、廁所老舊、漏水嚴重及牆面脫落斑駁，社區向...

觀察站／社區活動中心合法化 應找出解方

高雄縣市合併之初即爆發多處社區活動中心違建問題，有些是土地產權爭議、有些是基地安全有疑慮，棘手問題存在超過15年，高市客...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。