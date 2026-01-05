2026高雄富邦馬拉松 市府增派警力加強維安

快訊

中央社／ 高雄5日電

「2026高雄富邦馬拉松」1月11日將在高雄國家體育場起跑，今年賽事不僅規劃全新賽道路線，還有多名頂尖馬拉松好手齊聚。市府今天說，將增派警力部署、巡邏，讓跑者安心完賽。

此外，今年的終點線安排Fubon Angels富邦啦啦隊6名成員應援，包含韓籍的李皓禎、潔米、檸檬、丹丹、大頭、潔潔，親手為完賽跑者掛上榮耀獎牌。

高雄市運發局今天透過新聞稿表示，高雄富邦馬拉松1月11日清晨5時30分起跑，為確保萬名跑者與市民安全，高雄市警察局今年也強化維安作為。活動會場將增派事故處理小組並配備必要裝備以提升應變能力；各轄區分局於賽事期間派遣警力進行機動巡邏，加強監控可疑人事物。

此外，各分局將於轄內重要路口預置機動組，利用巡邏車實施機動巡守並視需求啟動警示燈示警。大會已建立警察任務分局與沿線裁判、志工、義交等工作人員的完善聯繫管道，遇突發狀況能即時通報應處。

運發局表示，在這屆的全馬男子組中，去年在東京馬拉松以2小時23分成績完成「初馬」的周鴻宇，無疑是今年奪冠大熱門，將與歷屆常勝軍張景敦、林秋杰、顧紘慈及王宗綸等好手對決；全馬女子組由好手蔡雅安、許詔程領銜，與蔡昀軒、陳雅芬、楊喬筑等跑者共同角逐后座。

半馬男子組由趙宥瑞、林哲緯與吳宇穆領軍對決；女子組則由台灣半馬紀錄保持人謝千鶴再次出戰，尋求再次衛冕。

高雄富邦馬拉松自2023年起首度將「輪椅組」納入正式競賽組別，此次參賽選手邱于恆，曾是優秀的自行車選手與越野跑者，數年前因嚴重車禍導致脊髓損傷、下半身癱瘓，但他未放棄熱愛的運動，轉而投入輪椅馬拉松訓練。

馬拉松 警察 高雄市

