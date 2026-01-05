快訊

竊台積電2奈米核心技術 高檢署再揪出1內鬼…起訴求刑8年

LINE手機雙開攻略！OL求「公私分離」 安卓機最方便、iPhone四招可用

想賺高薪被男友哄騙至柬埔寨 20歲女網紅雙腿骨折被棄街頭

高市府退休高官曾迫使下屬當眾下跪認錯 名字竟高掛反霸凌人才庫

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩在記者會中爆料指出，蘇姓主任涉職場霸凌下屬，今天上午名字還高掛在教育部「反霸凌人才」資料庫，下午查詢時已經被移除。圖／國民黨高市黨部提供
立委柯志恩在記者會中爆料指出，蘇姓主任涉職場霸凌下屬，今天上午名字還高掛在教育部「反霸凌人才」資料庫，下午查詢時已經被移除。圖／國民黨高市黨部提供

國民黨立委柯志恩今早開記者會砲轟高雄市府袒護自己人，社會大眾在檢察官起訴後才知道衛生局有離譜的性侵案發生，另外心衛中心曾發生高官霸凌事件，蘇姓主任退休後名字還在教育部「反霸凌人才」資料庫裡面，可應邀擔任反霸凌宣導師資。記者會結束後蘇已被教育部火速除名，高市黨部批評，難得的高效率，坐實了中央與地方機關平時有多消極怠惰。

衛生局心衛中心前執秘何建忠涉性侵案引發軒然大波，前蘇姓主任在2021年也曾因為餐盒採購問題逼得一名職員當眾下跪道歉，2024年才在議員李眉蓁質詢時曝光，當時蘇姓主任被降調至其他機關當擔任非主管職，目前已經退休。

今早柯志恩與國民黨市議會黨團強力譴責高雄市府對於「心衛之狼」一事擺爛。柯也指出，心衛中心另位涉霸凌下屬的官員（蘇姓主任）去年提前退休，至今仍名列教育部反霸凌人才庫的師資名單內，這是一個巡迴演講的人才庫，到底是行政官僚體系的僵化脫節，還是校園霸凌防制的通報都沒有切實檢視？

高市黨部發言人張永杰指出，蘇姓主任霸凌下屬遭市府隱瞞3年才曝光，至今竟還高掛在教育部「反霸凌人才」資料庫，實在是有夠諷刺。此外，記者會約在 11時18分結束，當時名字還掛在人才庫中，12時30分 再次查詢已被火速除名，難得的高效率，也坐實了中央與地方機關平時有多消極怠惰。

張永杰說，不管中央還是地方機關，平常該作為的時候不積極作為，非要等到被監督、被質疑時才想到亡羊補牢，但對市民的傷害早已造成。這件事也凸顯了缺乏有效監督的政府，將會對人民與社會安全網造成多麼巨大的崩壞。

霸凌 主任 教育部

延伸閱讀

柯志恩猛轟高雄心衛中心性侵案 市府：已檢討照護系統管理機制

高雄心衛中心性侵案致社安網崩盤！柯志恩重轟：市府明顯失職

影／高雄300多名里長相挺 賴瑞隆：我才是國民黨最怕的人

批民進黨執政高雄太久 鄭麗文南下挺柯志恩：她有專業能顧好下一代

相關新聞

高市府退休高官曾迫使下屬當眾下跪認錯 名字竟高掛反霸凌人才庫

國民黨立委柯志恩今早開記者會砲轟高雄市府袒護自己人，社會大眾在檢察官起訴後才知道衛生局有離譜的性侵案發生，另外心衛中心曾...

小心濕冷天氣 高雄區農改場提醒農友多留意病害防治

近日受大陸冷氣團影響，高屏地區明顯氣溫驟降，局部地區有短暫雨，田區環境濕度高，高雄區農業改良場（簡稱高雄農改場）請農友留...

高雄社區活動中心違建多 修繕補助卡關

高雄全市有285處社區活動中心，但有218處無使照、建照，許多社區據點沒有電梯、廁所老舊、漏水嚴重及牆面脫落斑駁，社區向...

觀察站／社區活動中心合法化 應找出解方

高雄縣市合併之初即爆發多處社區活動中心違建問題，有些是土地產權爭議、有些是基地安全有疑慮，棘手問題存在超過15年，高市客...

屏東加蚋埔聯合夜祭 傳承馬卡道文化

屏東縣道185線沿山公路有豐厚馬卡道文化，內埔鄉老埤社區將馬卡道人傳統的捕魚技術「下跳椼仔」融入社區文化遊程，展現祖先流...

誇張！高雄超過7成社區活動中心是違建 設備老舊不給錢修

高雄市社區活動中心285處，無使照、建照多達218處，在高齡化社會下，許多據點沒有電梯、廁所老舊、漏水嚴重、牆面脫落斑駁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。