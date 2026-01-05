高市府退休高官曾迫使下屬當眾下跪認錯 名字竟高掛反霸凌人才庫

國民黨立委柯志恩今早開記者會砲轟高雄市府袒護自己人，社會大眾在檢察官起訴後才知道衛生局有離譜的性侵案發生，另外心衛中心曾發生高官霸凌事件，蘇姓主任退休後名字還在教育部「反霸凌人才」資料庫裡面，可應邀擔任反霸凌宣導師資。記者會結束後蘇已被教育部火速除名，高市黨部批評，難得的高效率，坐實了中央與地方機關平時有多消極怠惰。

衛生局心衛中心前執秘何建忠涉性侵案引發軒然大波，前蘇姓主任在2021年也曾因為餐盒採購問題逼得一名職員當眾下跪道歉，2024年才在議員李眉蓁質詢時曝光，當時蘇姓主任被降調至其他機關當擔任非主管職，目前已經退休。

今早柯志恩與國民黨市議會黨團強力譴責高雄市府對於「心衛之狼」一事擺爛。柯也指出，心衛中心另位涉霸凌下屬的官員（蘇姓主任）去年提前退休，至今仍名列教育部反霸凌人才庫的師資名單內，這是一個巡迴演講的人才庫，到底是行政官僚體系的僵化脫節，還是校園霸凌防制的通報都沒有切實檢視？

高市黨部發言人張永杰指出，蘇姓主任霸凌下屬遭市府隱瞞3年才曝光，至今竟還高掛在教育部「反霸凌人才」資料庫，實在是有夠諷刺。此外，記者會約在 11時18分結束，當時名字還掛在人才庫中，12時30分 再次查詢已被火速除名，難得的高效率，也坐實了中央與地方機關平時有多消極怠惰。

張永杰說，不管中央還是地方機關，平常該作為的時候不積極作為，非要等到被監督、被質疑時才想到亡羊補牢，但對市民的傷害早已造成。這件事也凸顯了缺乏有效監督的政府，將會對人民與社會安全網造成多麼巨大的崩壞。