快訊

衝上3萬點！台股大漲755.23點 三大法人只買超31億元

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

澎湖姑婆嶼250人採紫菜 大有收穫賺進紅包

中央社／ 澎湖縣5日電

把握寒流低溫空檔，趁著天氣稍好轉，澎湖赤崁龍德宮管理委員會今天前往姑婆嶼登島採摘紫菜，250人拚命採摘，每人都大有收穫，為自己賺進今年第一筆紅包。

澎湖赤崁龍德宮管理委員會主委鄭進豐表示，澎湖海域最近持續低溫寒流，姑婆嶼紫菜生長情形良好，在老天爺的幫忙下，今天天氣稍好轉，立即通知繳交1500元採收證的民眾登島採紫菜。由於白沙姑婆嶼產權為赤崁龍德宮管理委員會所有，因此由管委會發放採收證。

近250人一早湧向赤崁碼頭準備搭船前往，每人都是全副武裝，穿著草鞋、戴網具手套、套頭蒙面帽子，以及帶著塑膠袋、濾水網等，分搭5艘快艇分批登島姑婆嶼；在炮竹聲響後，快步抵崖邊礁岩上，各自展現採摘功力，埋頭苦幹，場面壯觀。

鄭進豐表示，今年紫菜在前一波接連的寒流低溫下，生長情形非常良好，無論是新手或高手，都大有斬獲。每位採摘紫菜的民眾，在短短2小時中，少則10斤，多則逾20斤。現場收購，濕的每斤約新台幣300元，乾的約在1000元，每人小賺一筆紅包。

低溫 寒流 澎湖

延伸閱讀

方志友殺青宴早預言！劉品言連晨翔戀情放話：結婚紅包特大包

寒流來襲！宜蘭慈濟與縣府送暖關懷寒士 天冷請住進臨時避寒所

澎湖縣長選舉又有1海洋志工宣布參選 綠營、無黨都有、藍營尚未定人選

打造離島農業新亮點 澎湖首座草莓園開幕

相關新聞

小心濕冷天氣 高雄區農改場提醒農友多留意病害防治

近日受大陸冷氣團影響，高屏地區明顯氣溫驟降，局部地區有短暫雨，田區環境濕度高，高雄區農業改良場（簡稱高雄農改場）請農友留...

高雄社區活動中心違建多 修繕補助卡關

高雄全市有285處社區活動中心，但有218處無使照、建照，許多社區據點沒有電梯、廁所老舊、漏水嚴重及牆面脫落斑駁，社區向...

觀察站／社區活動中心合法化 應找出解方

高雄縣市合併之初即爆發多處社區活動中心違建問題，有些是土地產權爭議、有些是基地安全有疑慮，棘手問題存在超過15年，高市客...

屏東加蚋埔聯合夜祭 傳承馬卡道文化

屏東縣道185線沿山公路有豐厚馬卡道文化，內埔鄉老埤社區將馬卡道人傳統的捕魚技術「下跳椼仔」融入社區文化遊程，展現祖先流...

誇張！高雄超過7成社區活動中心是違建 設備老舊不給錢修

高雄市社區活動中心285處，無使照、建照多達218處，在高齡化社會下，許多據點沒有電梯、廁所老舊、漏水嚴重、牆面脫落斑駁...

屏東丁未正科東港迎王 王船廠今上梁安龍骨儀式

屏東縣東港東隆宮今舉行丁未正科東港迎王平安祭典王船廠上梁暨王船立（舟參）典禮，也就是安龍骨儀式，由丁未正科迎王平安祭典大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。