小心濕冷天氣 高雄區農改場提醒農友多留意病害防治

近日受大陸冷氣團影響，高屏地區明顯氣溫驟降，局部地區有短暫雨，田區環境濕度高，高雄區農業改良場（簡稱高雄農改場）請農友留意露菌病、番茄晚疫病、洋蔥炭疽病及棗疫病等病害，落實田間衛生管理，適時做好防治，避免病害發生及蔓延。

高雄農改場場長羅正宗說，露菌病為瓜類及豆菜類等作物的重要葉部病害，好發在冷涼高濕環境，排水不良、陰雨天、密植及氮肥過多，常使病害加速發生，病徵常從下位葉開始出現，並向新葉蔓延，葉片受害後期會乾枯萎縮。晚疫病則是茄科作物重要病害，低溫、高濕的環境易發生，葉片被感染時，初期出現水浸狀斑點，之後擴大並褐化，最後葉片乾枯；莖部被感染後會呈現水浸狀黑褐化，俗稱「黑骨」，嚴重時全株焦枯、死亡。

羅正宗說明，洋蔥炭疽病好發在潮濕多雨環境，若發生在幼苗階段，可能出現葉片捲曲及葉鞘彎曲症狀；炭疽病菌也可感染葉片及蔥球鱗片，形成褐色圓形或長橢圓形乾枯斑塊，受害嚴重時可能造成全株葉片褐化萎凋。棗在網室中因通風性較差，若遇連日陰雨，即有利於疫病（俗稱水傷）的發生，疫病菌除可危害葉片外，也會直接危害果實，影響產量和品質。