快訊

115學測英文／先穩基本分再拚鑑別度 想拿高分得學5大密技與時間分配

「國民影帝」安聖基病逝！元旦才過74歲生日 加護病房搶命6天無效

爆發「心衛之狼」醜聞第4天 高市衛生局長黃志中發千字文回應

小心濕冷天氣 高雄區農改場提醒農友多留意病害防治

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
疫病在棗果實上造成水浸狀斑點。圖／高雄區農改場提供
疫病在棗果實上造成水浸狀斑點。圖／高雄區農改場提供

近日受大陸冷氣團影響，高屏地區明顯氣溫驟降，局部地區有短暫雨，田區環境濕度高，高雄區農業改良場（簡稱高雄農改場）請農友留意露菌病、番茄晚疫病、洋蔥炭疽病及棗疫病等病害，落實田間衛生管理，適時做好防治，避免病害發生及蔓延。

⭐2025總回顧

高雄農改場場長羅正宗說，露菌病為瓜類及豆菜類等作物的重要葉部病害，好發在冷涼高濕環境，排水不良、陰雨天、密植及氮肥過多，常使病害加速發生，病徵常從下位葉開始出現，並向新葉蔓延，葉片受害後期會乾枯萎縮。晚疫病則是茄科作物重要病害，低溫、高濕的環境易發生，葉片被感染時，初期出現水浸狀斑點，之後擴大並褐化，最後葉片乾枯；莖部被感染後會呈現水浸狀黑褐化，俗稱「黑骨」，嚴重時全株焦枯、死亡。

羅正宗說明，洋蔥炭疽病好發在潮濕多雨環境，若發生在幼苗階段，可能出現葉片捲曲及葉鞘彎曲症狀；炭疽病菌也可感染葉片及蔥球鱗片，形成褐色圓形或長橢圓形乾枯斑塊，受害嚴重時可能造成全株葉片褐化萎凋。棗在網室中因通風性較差，若遇連日陰雨，即有利於疫病（俗稱水傷）的發生，疫病菌除可危害葉片外，也會直接危害果實，影響產量和品質。

羅正宗提醒，病害預防要由田間衛生管理做起，發病初期應清除受害枝葉以減少田間感染源，並留意田區排水，搭配適當修剪以保持通風良好，降低環境溼度。

露菌病在小胡瓜上造成淡褐色角斑病徵。圖／高雄區農改場提供
露菌病在小胡瓜上造成淡褐色角斑病徵。圖／高雄區農改場提供
番茄晚疫病造成莖部黑褐化（黑骨）。圖／高雄區農改場提供
番茄晚疫病造成莖部黑褐化（黑骨）。圖／高雄區農改場提供
炭疽病可造成洋蔥葉片捲曲進而枯萎。圖／高雄區農改場提供
炭疽病可造成洋蔥葉片捲曲進而枯萎。圖／高雄區農改場提供

農改場 冷氣團 低溫

延伸閱讀

Google街景圖藏洋蔥！飼主見一幕淚崩 眾人感動：牠一直在等妳

防範非洲豬瘟 新北提供捕蟲燈、防疫稽查與實名制三管齊下防疫

阿嬤錢不夠買奶茶…他幫付「她卻不喝」結局藏洋蔥 網淚：世界破爛總有人縫補

洋蔥皮別丟，抗氧化精華比內層多10倍！專家教你洋蔥皮怎麼吃

相關新聞

誇張！高雄超過7成社區活動中心是違建 設備老舊不給錢修

高雄市社區活動中心285處，無使照、建照多達218處，在高齡化社會下，許多據點沒有電梯、廁所老舊、漏水嚴重、牆面脫落斑駁...

影／這裡才有的捕魚技術 「下跳椼仔」化身社區文化體驗

為發掘社區特色，屏東縣內埔鄉老埤社區藉由文化部社區營造計畫，重新盤點社區資源，將馬卡道人傳統的捕魚技術「下跳椼仔」，融入...

高樹鄉加蚋埔夜祭 循古禮敬祖靈傳承馬卡道文化

屏東縣沿山185線豐厚馬卡道文化，高樹加蚋埔馬卡道文化協會在3、4日在加蚋埔公廨廟舉行加蚋埔馬卡道族文化聯合夜祭，各地族...

獨／麟洛堆置太空包起火 是非法堆置場...檢警環2024年就偵辦

屏東縣麟洛鄉成功路永興巷一處空地堆置大量太空包今4日上午11時突然起火，據調查，該處非法堆置廢棄塑膠已違反廢棄物清理法，...

屏東丁未正科東港迎王 王船廠今上梁安龍骨儀式

屏東縣東港東隆宮今舉行丁未正科東港迎王平安祭典王船廠上梁暨王船立（舟參）典禮，也就是安龍骨儀式，由丁未正科迎王平安祭典大...

小心濕冷天氣 高雄區農改場提醒農友多留意病害防治

近日受大陸冷氣團影響，高屏地區明顯氣溫驟降，局部地區有短暫雨，田區環境濕度高，高雄區農業改良場（簡稱高雄農改場）請農友留...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。