小心濕冷天氣 高雄區農改場提醒農友多留意病害防治
近日受大陸冷氣團影響，高屏地區明顯氣溫驟降，局部地區有短暫雨，田區環境濕度高，高雄區農業改良場（簡稱高雄農改場）請農友留意露菌病、番茄晚疫病、洋蔥炭疽病及棗疫病等病害，落實田間衛生管理，適時做好防治，避免病害發生及蔓延。
⭐2025總回顧
高雄農改場場長羅正宗說，露菌病為瓜類及豆菜類等作物的重要葉部病害，好發在冷涼高濕環境，排水不良、陰雨天、密植及氮肥過多，常使病害加速發生，病徵常從下位葉開始出現，並向新葉蔓延，葉片受害後期會乾枯萎縮。晚疫病則是茄科作物重要病害，低溫、高濕的環境易發生，葉片被感染時，初期出現水浸狀斑點，之後擴大並褐化，最後葉片乾枯；莖部被感染後會呈現水浸狀黑褐化，俗稱「黑骨」，嚴重時全株焦枯、死亡。
羅正宗說明，洋蔥炭疽病好發在潮濕多雨環境，若發生在幼苗階段，可能出現葉片捲曲及葉鞘彎曲症狀；炭疽病菌也可感染葉片及蔥球鱗片，形成褐色圓形或長橢圓形乾枯斑塊，受害嚴重時可能造成全株葉片褐化萎凋。棗在網室中因通風性較差，若遇連日陰雨，即有利於疫病（俗稱水傷）的發生，疫病菌除可危害葉片外，也會直接危害果實，影響產量和品質。
羅正宗提醒，病害預防要由田間衛生管理做起，發病初期應清除受害枝葉以減少田間感染源，並留意田區排水，搭配適當修剪以保持通風良好，降低環境溼度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言